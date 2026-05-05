Jednostavno pravilo koje može poboljšati san i utjecati na duljinu života

Dok mnogi traže idealnu rutinu za bolji san, stručnjaci upozoravaju da rješenje možda nije u kompliciranim metodama, nego u dosljednosti. Jedno pravilo, poznato kao "7:1”, sve se češće spominje kao jednostavan način za poboljšanje kvalitete sna, ali i potencijalno dulji život.

Što je pravilo spavanja 7:1?

Riječ je o vrlo jednostavnom principu: svake noći treba spavati najmanje sedam sati, uz odlazak na spavanje u približno isto vrijeme – unutar jednosatnog raspona – barem pet dana u tjednu. Preostala dva dana ostavljaju prostor za manja odstupanja, što pravilo čini održivim i u svakodnevnom životu.

Dobrobiti za zdravlje i dugovječnost

Osim što pomaže u kvalitetnijem odmoru, ovo pravilo povezuje se i s dugoročnim zdravstvenim prednostima. Istraživanje Vitalityja i Londonske škole ekonomije i političkih znanosti pokazalo je da poboljšanje trajanja i redovitosti sna može produljiti očekivani životni vijek za dvije do četiri godine.

Također, osobe koje redovito spavaju između sedam i osam sati imaju manji rizik od prerane smrti u usporedbi s onima koji spavaju kraće od šest sati.

“Ne postoji organski sustav u tijelu koji dobar san ne poboljšava, niti onaj koji loš san ne narušava”, ističe dr. Matthew Walker, profesor neuroznanosti i psihologije na Sveučilištu u Kaliforniji. “Spavanje utječe na sve – od srca i metabolizma do mentalnog zdravlja.”

Dosljednost važnija od trajanja

Stručnjaci naglašavaju da nije presudno samo koliko spavamo, nego i koliko smo dosljedni u svojoj rutini. Odlazak na spavanje u isto vrijeme povezuje se s čak 31 posto manjim rizikom od smrtnosti i 9 posto manjim rizikom od hospitalizacije.

Zbog toga se sve više govori o takozvanoj “higijeni spavanja”, odnosno navikama koje pridonose kvalitetnom odmoru.

Sličan savjet daje i liječnik Amir Khan: “Pokušajte ići na spavanje i buditi se u približno isto vrijeme svaki dan, čak i vikendom. To jača vaš unutarnji biološki sat, a cilj bi trebao biti sedam do osam sati sna svake noći.”