Fantastični rezultati AK Alojzije Stepinac u Makarskoj i Zare Silić u Splitu

Na 3. kolu Dalmatinske atletske lige atletičari Atletskog kluba Alojzije Stepinac Zadar osvojili su ukupno 21 medalju: 16 zlatnih, jednu srebrnu i tri brončane. Na natjecanju je sudjelovalo 16 klubova iz Dalmacije te susjedne Bosne i Hercegovine.

U konkurenciji Dalmatinske lige zlatne medalje i zapažene rezultate ostvarili su u kategoriji limačica (2015. godište) Ina Grubešić na 200 m (32,36) i u bacanju vortexa (35,62), kao i Matija Antišin u skoku u dalj (4,07) i na 600 m (1:58,00). Štafeta 4x100 m u sastavu Matija Antišin, Ina Grubešić, Mia Batur i Zara Sikirić pobijedila je s vremenom 63,45.

Kod mlađih kadeta zlata su osvojili Mihovil Čakarun na 100 m (13,30) i 300 m (45,24) te u štafeti 4x100 m. Emil Jones bio je najbolji na 200 m prepone (32,31), u skoku u dalj (4,70) te i u skoku u vis (130 cm). Ines Barančić osvojila je zlato u skoku u dalj (4,09). Štafeta mix 4x200 m u sastavu Ita Halić, Emil Jones, Ines Barančić i Mihovil Čakarun pobijedila je s rezultatom 1:58,89.

U seniorskoj konkurenciji Rafael Škibola pobijedio je na 1000 m (2:56,99), a Lea Ćosić u skoku u dalj (4,10).

Srebrnu medalju osvojio je Gabrijel Škibola u bacanju kugle (8,93), dok su brončane medalje osvojili Mia Batur na 200 m (37,25), Mihael Dražević u bacanju kugle (5 kg, 6,07) te Zara Sikirić u skoku u dalj (3,01).

Natjecanje su organizirali Atletski klub Sveti Marko Makarska i Atletski klub Alojzije Stepinac Zadar.

Istovremeno na Mitingu sv. Duje u Splitu nastupila je Zara Silić u utrci na 100 m prepone za mlađe juniorke, gdje je pobijedila s rezultatom 15,15 i ispunila normu za državno prvenstvo. Normu je ostvarila i u troskoku s rezultatom 10,40.

„Jako smo zadovoljni nastupom naših atletičara na 3. kolu Dalmatinske lige i na mitingu u Splitu, gdje su istrčane norme za državna prvenstva. Uskoro nas očekuje pojedinačno prvenstvo Dalmacije za starije uzraste, koje će nam poslužiti kao važna provjera uoči državnih natjecanja“, izjavio je prvi trener AK Alojzije Stepinac Slobodan Miolović.