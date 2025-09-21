Znate li koje je najbolje doba dana za ispijanje kave?

Ako ste poput mnogih, ispijanje šalice kave jedan je od malih jutarnjih rituala. Milijuni ljudi diljem svijeta posežu za ovim napitkom zbog njegove bogate arome, okusa ili doze energije koju pruža. No, postoji i jedna manje spominjana korist - sposobnost kave da potakne probavu i olakša pražnjenje crijeva, a za to postoji i znanstvena podloga, prenosi Index.

"Jutro je doista optimalno vrijeme za ispijanje kave kako bi se potaknulo pražnjenje crijeva", potvrđuje gastroenterolog dr. Rosario Ligresti, koji objašnjava i zašto je najbolje kavu popiti odmah na početku dana.

Kada je najbolje vrijeme i zašto?

Iako ne postoji točno određeni sat, stručnjaci se slažu da su jutarnji sati idealni. "Ovo vrijeme iskorištava prirodni cirkadijalni ritam tijela, budući da je debelo crijevo najaktivnije i spremno za pražnjenje u prvih nekoliko sati nakon buđenja", objašnjava Ligresti.

Naš cirkadijalni ritam, odnosno unutarnji sat, ne regulira samo spavanje i budnost, već i probavni trakt. Kontrakcije debelog crijeva pojačavaju se ujutro i usporavaju noću. "Ispijanje kave tijekom ovog razdoblja djeluje kao snažan dodatni stimulans, djelujući u sinergiji s prirodnim procesima vašeg tijela", dodaje Ligresti.

Kava također pokreće gastrokolični refleks, prirodni proces u kojem hrana ili piće uzrokuju val kontrakcija koje guraju stolicu prema rektumu, pojašnjava gastroenterologinja dr. Kiran Sachdev.

Ovaj je refleks najjači upravo ujutro. Kombiniranje kave s doručkom može dodatno potaknuti ovaj proces. Dr. Sachdev savjetuje izbjegavanje kave na prazan želudac jer kod nekih može izazvati refluks ili nadutost.

"Crijeva najbolje reagiraju na rutine, stoga si dajte vremena ujutro uz kavu kako biste postigli najveći učinak", kaže dijetetičarka Amanda Sauceda. Uz to, ispijanje kave rano tijekom dana neće ometati san, za razliku od konzumacije u kasnijim satima.

Zašto kava potiče probavu?

Što se točno nalazi u šalici kave što vas tjera na WC? Riječ je o kombinaciji nekoliko čimbenika. Kofein je stimulans koji ne samo da razbuđuje središnji živčani sustav, već i pojačava mišićne kontrakcije u crijevima, djelujući kao prirodni laksativ. Istraživanja pokazuju da kava s kofeinom potiče aktivnost debelog crijeva oko 60 posto više nego voda. No, nije sve u kofeinu.

"I kava koja sadrži kofein i beskofeinska kava stimuliraju proizvodnju želučane kiseline, što također može pomoći u oslobađanju gastrointestinalnih hormona koji igraju ulogu u promicanju motiliteta i aktivnosti debelog crijeva", kaže nutricionistica Yasi Ansari.

Kava sadrži i druge spojeve, poput klorogenskih kiselina i melanoidina, koji izravno stimuliraju motoričku aktivnost debelog crijeva, objašnjava dr. Ligresti.

Kako stvoriti zdravu naviku ispijanja kave

Za izgradnju zdrave navike važno je uzeti u obzir koliko kave pijete, što u nju dodajete i kada je konzumirate. Većina zdravih odraslih osoba trebala bi se ograničiti na maksimalno 400 mg kofeina dnevno, što je otprilike četiri šalice kave.

Ako osjećate nervozu ili imate problema sa spavanjem, razmislite o smanjenju unosa. Budući da kofein ostaje u sustavu satima, izbjegavajte ga piti kasno poslijepodne. Pripazite i na dodatke poput šećera, vrhnja i sirupa.

"Američko udruženje za srce preporučuje ne više od šest žličica dodanog šećera dnevno za žene i ne više od devet žličica dnevno za muškarce", ističe Sachdev. Ograničite zaslađivače i radije birajte nezaslađena biljna mlijeka umjesto masnog vrhnja.