U poznatom splitskom kafiću kava i dalje po starim cijenama: Kako je to moguće?

U Splitu se posljednjih godina teško pronađe kafić u kojemu kava ne premašuje dva eura. U perifernijim dijelovima grada cijene se kreću do 2,5 eura, dok u elitnijim kvartovima, osobito u centru i uz more, taj iznos ide i znatno više. Posebno kada je riječ o kavi sa šlagom, iznos nerijetko prelazi granicu koju su nekada smatrali luksuzom.

Kafić koji prkosi trendovima

No, jedan poznati splitski kafić postao je prava tema razgovora među građanima jer, unatoč općem trendu poskupljenja, i dalje nudi kavu po starim, gotovo nevjerojatno povoljnim cijenama. Gostima je jasno da se ne radi o kompromisu u kvaliteti – ambijent, usluga i okus ostaju na razini, a jedino što se razlikuje od konkurencije jest račun na kraju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Postavlja se pitanje: kako je moguće da jedan lokal funkcionira s ovako niskim cijenama, dok ostali dižu tarife i pozivaju se na veće troškove, inflaciju i porezna opterećenja? Je li riječ o pametno izgrađenom poslovnom modelu, dugogodišnjoj vjernosti stalnih gostiju ili jednostavno o drugačijem pristupu zaradi – manja marža, ali veći promet?

Što kažu gosti?

„Dođem ovdje svako jutro na kavu, i to već godinama. Cijena je ostala ista i to je velika stvar, pogotovo danas kad sve ide gore. Nije stvar samo u novcu, nego i u osjećaju da te netko poštuje kao stalnog gosta“, kaže jedan od redovitih posjetitelja.

Ono što je sigurno jest da ovakav primjer dokazuje kako se i danas u Splitu može popiti kava po normalnoj cijeni. U gradu gdje se često raspravlja o standardu, turizmu i rastu troškova života, ovakav potez izaziva simpatije, ali i dodatno otvara pitanje – jesu li cijene u većini splitskih kafića zaista opravdane.

Na kraju, možda neki neće vjerovati, ovaj tekst nije sponzorirani sadržaj. Zašto smo ga onda objavili, neki će se zapitati. Zato jer ako već znamo objaviti slučaj da netko pretjera u cijeni kave, ništa nas ne sprječava (besplatno) pohvaliti ugostiteljski objekt koji "ne dere" svoje posjetitelje. Ime kafića? Možete ga pronaći na računu...