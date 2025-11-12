Tijekom rasprave o dnevnom redu, Ivošević je zatražio povlačenje jedne točke. Tada je nastala rasprava, evo o čemu se radi

Tijekom 7. sjednice Gradskog vijeća Splita ponovno su zaiskrile tenzije između vlasti i oporbe, a sve je izglednije da gradski proračun neće dobiti potrebnu većinu. U slučaju da proračun ne bude usvojen, na snazi ostaje odluka o privremenom financiranju, odnosno korigirani proračun donesen prije nešto više od mjesec dana.

Jedna od najzanimljivijih točaka dnevnog reda odnosi se na prijedlog otpisa potraživanja Grada Splita koja su u zastari. Riječ je, prema riječima gradonačelnika, o iznosu od gotovo 35 milijuna eura, nastalih od 1991. godine pa nadalje.

Sporan popis dužnika: objaviti javno ili ne?

Vijećnik Centra Igor Skoko upozorio je kako Grad, tvrdi on, nema javno dostupan popis svih dužnika te smatra da bi takav dokument trebao biti objavljen.

Skoko drži da ne postoji zapreka za objavu, pozivajući se na praksu Porezne uprave koja svake godine javno objavljuje listu poreznih dužnika.

Gradonačelnik Tomislav Šuta odgovorio je da osobno nema ništa protiv objave, ali da očekuje jasno očitovanje nadležnog odjela i stručnih službi.

"Dosadašnji gradonačelnici bježali su od ove teme i izbjegavali je staviti na dnevni red. Stručne službe su te koje procjenjuju što se može javno objaviti, a što ne. Radi se o gotovo 35 milijuna eura dugova od 1991. godine nadalje", poručio je Šuta, dodajući kako će poštovati preporuku nadležnih službi.

Podsjetio je i na slučaj iz prošlog mandata, kada je Grad objavio popis dužnika za gradske prostore, nakon čega je Agencija za zaštitu osobnih podataka provela nadzor nad Gradom zbog objave osobnih podataka. Upravo se na taj primjer pozivaju gradske službe koje sada zauzimaju oprezan stav i sugeriraju da se s objavom ne žuri.

Ivošević traži povlačenje točke i upozorava na posljedice

Bojan Ivošević dodatno je zaoštrio raspravu naglasivši da bi odluku trebalo odgoditi dok se jasno ne utvrdi što je uopće dopušteno objaviti, osobito zato što se na popisu nalaze i tvrtke koje još uvijek aktivno posluju.

Upozorio je da bi, u slučaju otpisa dugova u zastari, te tvrtke ponovno mogle sudjelovati na natječajima za zakup javnih površina i druge gradske poslove, iako godinama nisu podmirivale obveze prema Gradu.

Zbog toga je Ivošević inzistirao da se ova točka dnevnog reda privremeno povuče dok se ne dobije odlučno mišljenje o zakonitosti objave i posljedicama otpisa.

Od popisa dužnika do rasporeda sjedenja u vijećnici

Rasprava je potom neočekivano skrenula u sasvim drugom smjeru. Ivošević je otvorio pitanje rasporeda sjedenja u vijećnici te predložio da se vijećnik Mosta Franka Kelam premjesti na stranu oporbe.

Prema njegovim riječima, Kelam nije podržao nijedan ključan dokument vladajućeg HDZ-a, pa, smatra Ivošević, ne bi trebao sjediti među vladajućima. Time je dodatno naglasio političke pukotine unutar same većine, što dodatno komplicira ionako neizvjesno izglasavanje proračuna.

Unatoč prijedlogu da se točka povuče, vijećnici je nisu uklonili s dnevnog reda.