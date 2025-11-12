Šuta: "Financijska sredstva za ugovore o garažama nisu osigurana. Vrlo neugodno upravljanje je bilo i neodgovoran način rada"

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita tijekom aktualnog sata povela se rasprava o financiranju nekoliko gradskih projekata, među kojima su i gradske garaže. Vijećničko pitanje postavio je Jakša Balov (HDZ), zanimalo ga je je li točno da prethodna gradska vlast nije osigurala novac za niz projekata koji su ugovoreni.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta na to je odgovorio kako financijska konstrukcija za projekte garaža doista nije bila zatvorena. Prema njegovim riječima, riječ je o čak tri garaže za koje u proračunu nisu bila osigurana potrebna sredstva.

"Za sve ovo postoji proračunski nadzor"

"Financijska sredstva za ugovore o garažama nisu osigurana. Vrlo neugodno upravljanje je bilo i neodgovoran način rada. Riječ je o tri garaže za koje nisu osigurana sredstva", istaknuo je Šuta s govornice Gradskog vijeća.

Dodao je kako iz proračuna nisu isplaćivane stavke, a istovremeno su se zaključivali ugovori s institucijama, što je, po njemu, imalo jasnu političku pozadinu.

"Iz proračuna nisu isplaćivane stavke i zaključivani su ugovori sa institucijama kako bi se kupovala predizborna obećanja. To sve stavlja upitnik na fiskalnu odgovornost, a ja želim da se sve ovo jasno iskomunicira", poručio je gradonačelnik.

Šuta je naglasio kako za sve postoji mehanizam proračunskog nadzora te da očekuje da stručne službe obave svoj dio posla i utvrde sve okolnosti vezane uz ugovaranje i financiranje spornih projekata.

"Za sve ovo postoji proračunski nadzor i neka stručne službe odrade svoj posao", rekao je.

U nastavku izlaganja osvrnuo se i na raspravu o rebalansu proračuna, poručivši kako sadašnja oporba ima priliku ispraviti ono što je, po njegovom mišljenju, bilo loše postavljeno u mandatu prethodne vlasti.

"Danas gospoda ima priliku koregirati na rebalansu proračuna, a oni koriste priliku da nekoga drugoga ispravljaju. U duhu kvalitetnog vođenja Grada Splita", zaključio je Šuta.