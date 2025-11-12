Važna sjednica splitskog Gradskog vijeća: Proračun, zaduženja, komunalna infrastruktura i izvješća ustanova

Danas se održava 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita na čijem se opsežnom dnevnom redu nalazi više od pedeset točaka. Vijećnici će raspravljati o proračunu i zaduženjima, programima javnih potreba u kulturi, obrazovanju, socijali i sportu, stanju sigurnosti u gradu, izvješćima brojnih gradskih ustanova, kao i o ključnim odlukama vezanima uz komunalno uređenje i funkcioniranje gradske uprave.

U financijskom dijelu sjednice jedna od ključnih tema bit će Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine, koji će vijećnicima obrazložiti pročelnica Upravnog odjela za ekonomske poslove Olenka Dadić.

Vijeće će razmatrati i IV. izmjene i dopune proračuna Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027., uz prateću odluku o izvršavanju proračuna. Uz to, na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Splita za izgradnju kapitalnih projekata, kao i posebno važna točka – Prijedlog odluke o zaduživanju za izgradnju garaže na Sućidru – Perivoj Ana Roje.

Razmatrat će se i Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja Grada Splita, čime se otvara pitanje naplate dugovanja i financijske discipline prema gradskom proračunu.

Bit će riječi i o nizu programa koji izravno utječu na svakodnevni život građana. Vijeće će raspravljati o:

I. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027.

I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u istom razdoblju.

Te će točke obrazlagati pročelnici i ovlašteni pročelnici nadležnih odjela, među kojima Nikša Maletić i Leona Grgić.

Poseban blok čine programi javnih potreba:

u obrazovanju i tehničkoj kulturi,

u predškolskom odgoju i obrazovanju,

u kulturi,

u socijalnoj skrbi, zdravstvenoj zaštiti i demografiji,

te u sportu.

Sve te programe, s projekcijama do 2027. godine, vijećnicima će predstaviti ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Mate Omazić.

Sigurnost u gradu i izvješća kulturnih ustanova

Jedna od važnijih točaka bit će Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Splita, koje će podnijeti načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević. Očekuje se pregled ključnih sigurnosnih pokazatelja, trendova kriminaliteta i javnog reda te izazova s kojima se policija susreće u Splitu.

Središnji dio dnevnog reda zauzimat će i godišnja izvješća o radu gradskih kulturnih ustanova za 2024. godinu. Vijećnicima će se redom obratiti ravnatelji i ravnateljice:

Hrvatskog narodnog kazališta Split (Vicko Bilandžić),

Gradskog kazališta mladih (Ivo Perkušić),

Gradskog kazališta lutaka Split (Lucijan Roki),

Muzeja Domovinskog rata (Matej Gabrilo),

Hrvatskog pomorskog muzeja (Ljubomir Radić),

Muzeja Grada Splita (Vesna Bulić Baketić),

Hrvatskog doma Split (Vanesa Kleva),

Galerije umjetnina (Jasminka Babić),

Etnografskog muzeja (Vedrana Premuž Đipalo),

Gradske knjižnice Marka Marulića (Grozdana Ribičić),

Multimedijalnog kulturnog centra (Stefana Došen),

Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata (Danijela Ćukušić),

te Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Split (Sanja Bašić).

Na dnevnom redu je i Prijedlog zaključka o dodjeli zgrade Stare gradske vijećnice na Narodnom trgu na upravljanje Muzeju grada Splita, čime se otvara pitanje budućeg korištenja jedne od najreprezentativnijih povijesnih zgrada u središtu grada.

Vijećnici će razmatrati i izvješća o radu svih gradskih dječjih vrtića za 2024. godinu:

DV Marjan – Split (Ani Mrnjavac),

DV Grigor Vitez – Split (Matea Šimunović-Vučemilović),

DV Radost – Split (Dubravko Vukovac),

DV Cvit Mediterana – Split (Endica Radić Hozo).

Uz to, na redu su i izvješća:

Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom "DES" Split (ravnatelj Stenko Dell'Orco),

Javne ustanove "Športski objekti" Split (ravnatelj Gordon Cerjan),

te Splitskog saveza športova (glavni tajnik Vlatko Škiljo).

Hajduk i KK Split pred vijećnicima

Posebnu pažnju javnosti zasigurno će privući točke koje se tiču najvećih sportskih kolektiva. Pred vijećem će se naći:

Financijski izvještaj Košarkaškog kluba "Split" s.d.d. za 2024. godinu, koji će predstaviti predsjednik Uprave Dejan Žaja,

Financijski izvještaj Hrvatskog nogometnog kluba "Hajduk" s.d.d. za 2024. godinu, koji će obrazložiti predsjednik Uprave Ivan Bilić.

Vijeće će tako dobiti uvid u financijsko poslovanje dvaju klubova koji imaju značajan sportski, ali i društveni utjecaj u gradu.

Gradonačelnik Tomislav Šuta vijećnicima će predstaviti Prijedlog Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Splita, što je važan dokument za daljnju organizaciju rada gradske administracije.

Na dnevnom redu su i:

izmjene Odluke o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja manifestacija na području grada,

izmjene Odluke o uvjetima, načinu postavljanja i naknadama za reklamne predmete,

te Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na V. dimnjačarskom području grada Splita.

Ove odluke izravno se tiču svakodnevnog života građana, ugostitelja i organizatora događanja, ali i vizualnog identiteta grada.

Imovinsko-pravni poslovi i plan djelovanja u slučaju nepogoda

U imovinsko-pravnom segmentu dnevnog reda vijećnici će odlučivati o:

ukidanju statusa javnog dobra na određenim česticama u k.o. Split,

odricanju od prava prvokupa kulturnih dobara na više lokacija (Vidilica, Ispod ure 2),

te prijedlogu zaključka o Sporazumu vezanom uz provedbu Zakona o izvršenju presude Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske.

Na kraju, Gradskom vijeću bit će podnesen i Prijedlog Plana djelovanja Grada Splita u području prirodnih nepogoda za 2026. godinu, čime se definira okvir postupanja u slučaju potresa, poplava, požara i drugih izvanrednih situacija.

Kadrovske odluke i vijećnička pitanja

Sjednica će započeti usvajanjem zapisnika s prethodnih, 5. i 6. sjednice Gradskog vijeća, a tradicionalno će važan dio biti vijećnička pitanja i odgovori, uz dostavu odgovora na prethodno postavljena pitanja sa 3. i 5. sjednice.

Na kraju dnevnog reda nalaze se i kadrovske točke, među kojima:

izmjene rješenja o izboru članova Socijalnog vijeća,

izmjene rješenja o izboru članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta,

te prijedlog razrješenja i izbora člana Odbora za izbor i imenovanja.

S obzirom na širinu tema – od proračuna i zaduženja, preko sigurnosti, kulture, vrtića i sporta, do komunalnog uređenja i kadrovskih promjena – današnja 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita jedna je od sadržajnijih u ovoj godini, a odluke koje će biti donesene imat će vidljiv utjecaj na funkcioniranje grada u budućnosti.