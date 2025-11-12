Važna sjednica splitskog Gradskog vijeća: Proračun, zaduženja, komunalna infrastruktura i izvješća ustanova

Danas se održava 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita na čijem se opsežnom dnevnom redu nalazi više od pedeset točaka. Vijećnici će raspravljati o proračunu i zaduženjima, programima javnih potreba u kulturi, obrazovanju, socijali i sportu, stanju sigurnosti u gradu, izvješćima brojnih gradskih ustanova, kao i o ključnim odlukama vezanima uz komunalno uređenje i funkcioniranje gradske uprave.
U financijskom dijelu sjednice jedna od ključnih tema bit će Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine, koji će vijećnicima obrazložiti pročelnica Upravnog odjela za ekonomske poslove Olenka Dadić.
Vijeće će razmatrati i IV. izmjene i dopune proračuna Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027., uz prateću odluku o izvršavanju proračuna. Uz to, na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Splita za izgradnju kapitalnih projekata, kao i posebno važna točka – Prijedlog odluke o zaduživanju za izgradnju garaže na Sućidru – Perivoj Ana Roje.
Razmatrat će se i Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja Grada Splita, čime se otvara pitanje naplate dugovanja i financijske discipline prema gradskom proračunu.
Bit će riječi i o nizu programa koji izravno utječu na svakodnevni život građana. Vijeće će raspravljati o:
- I. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027.
- I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u istom razdoblju.
Te će točke obrazlagati pročelnici i ovlašteni pročelnici nadležnih odjela, među kojima Nikša Maletić i Leona Grgić.
Poseban blok čine programi javnih potreba:
- u obrazovanju i tehničkoj kulturi,
- u predškolskom odgoju i obrazovanju,
- u kulturi,
- u socijalnoj skrbi, zdravstvenoj zaštiti i demografiji,
- te u sportu.
Sve te programe, s projekcijama do 2027. godine, vijećnicima će predstaviti ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Mate Omazić.
Sigurnost u gradu i izvješća kulturnih ustanova
Jedna od važnijih točaka bit će Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Splita, koje će podnijeti načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević. Očekuje se pregled ključnih sigurnosnih pokazatelja, trendova kriminaliteta i javnog reda te izazova s kojima se policija susreće u Splitu.
Središnji dio dnevnog reda zauzimat će i godišnja izvješća o radu gradskih kulturnih ustanova za 2024. godinu. Vijećnicima će se redom obratiti ravnatelji i ravnateljice:
- Hrvatskog narodnog kazališta Split (Vicko Bilandžić),
- Gradskog kazališta mladih (Ivo Perkušić),
- Gradskog kazališta lutaka Split (Lucijan Roki),
- Muzeja Domovinskog rata (Matej Gabrilo),
- Hrvatskog pomorskog muzeja (Ljubomir Radić),
- Muzeja Grada Splita (Vesna Bulić Baketić),
- Hrvatskog doma Split (Vanesa Kleva),
- Galerije umjetnina (Jasminka Babić),
- Etnografskog muzeja (Vedrana Premuž Đipalo),
- Gradske knjižnice Marka Marulića (Grozdana Ribičić),
- Multimedijalnog kulturnog centra (Stefana Došen),
- Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata (Danijela Ćukušić),
- te Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Split (Sanja Bašić).
Na dnevnom redu je i Prijedlog zaključka o dodjeli zgrade Stare gradske vijećnice na Narodnom trgu na upravljanje Muzeju grada Splita, čime se otvara pitanje budućeg korištenja jedne od najreprezentativnijih povijesnih zgrada u središtu grada.
Vijećnici će razmatrati i izvješća o radu svih gradskih dječjih vrtića za 2024. godinu:
- DV Marjan – Split (Ani Mrnjavac),
- DV Grigor Vitez – Split (Matea Šimunović-Vučemilović),
- DV Radost – Split (Dubravko Vukovac),
- DV Cvit Mediterana – Split (Endica Radić Hozo).
Uz to, na redu su i izvješća:
- Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom "DES" Split (ravnatelj Stenko Dell'Orco),
- Javne ustanove "Športski objekti" Split (ravnatelj Gordon Cerjan),
- te Splitskog saveza športova (glavni tajnik Vlatko Škiljo).
Hajduk i KK Split pred vijećnicima
Posebnu pažnju javnosti zasigurno će privući točke koje se tiču najvećih sportskih kolektiva. Pred vijećem će se naći:
- Financijski izvještaj Košarkaškog kluba "Split" s.d.d. za 2024. godinu, koji će predstaviti predsjednik Uprave Dejan Žaja,
- Financijski izvještaj Hrvatskog nogometnog kluba "Hajduk" s.d.d. za 2024. godinu, koji će obrazložiti predsjednik Uprave Ivan Bilić.
Vijeće će tako dobiti uvid u financijsko poslovanje dvaju klubova koji imaju značajan sportski, ali i društveni utjecaj u gradu.
Gradonačelnik Tomislav Šuta vijećnicima će predstaviti Prijedlog Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Splita, što je važan dokument za daljnju organizaciju rada gradske administracije.
Na dnevnom redu su i:
- izmjene Odluke o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja manifestacija na području grada,
- izmjene Odluke o uvjetima, načinu postavljanja i naknadama za reklamne predmete,
- te Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na V. dimnjačarskom području grada Splita.
Ove odluke izravno se tiču svakodnevnog života građana, ugostitelja i organizatora događanja, ali i vizualnog identiteta grada.
Imovinsko-pravni poslovi i plan djelovanja u slučaju nepogoda
U imovinsko-pravnom segmentu dnevnog reda vijećnici će odlučivati o:
- ukidanju statusa javnog dobra na određenim česticama u k.o. Split,
- odricanju od prava prvokupa kulturnih dobara na više lokacija (Vidilica, Ispod ure 2),
- te prijedlogu zaključka o Sporazumu vezanom uz provedbu Zakona o izvršenju presude Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske.
Na kraju, Gradskom vijeću bit će podnesen i Prijedlog Plana djelovanja Grada Splita u području prirodnih nepogoda za 2026. godinu, čime se definira okvir postupanja u slučaju potresa, poplava, požara i drugih izvanrednih situacija.
Kadrovske odluke i vijećnička pitanja
Sjednica će započeti usvajanjem zapisnika s prethodnih, 5. i 6. sjednice Gradskog vijeća, a tradicionalno će važan dio biti vijećnička pitanja i odgovori, uz dostavu odgovora na prethodno postavljena pitanja sa 3. i 5. sjednice.
Na kraju dnevnog reda nalaze se i kadrovske točke, među kojima:
- izmjene rješenja o izboru članova Socijalnog vijeća,
- izmjene rješenja o izboru članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta,
- te prijedlog razrješenja i izbora člana Odbora za izbor i imenovanja.
S obzirom na širinu tema – od proračuna i zaduženja, preko sigurnosti, kulture, vrtića i sporta, do komunalnog uređenja i kadrovskih promjena – današnja 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita jedna je od sadržajnijih u ovoj godini, a odluke koje će biti donesene imat će vidljiv utjecaj na funkcioniranje grada u budućnosti.