Dan upisan u povijest: Na Svjetskom prvenstvu se dogodilo nešto što svijet nije vidio 68 godina

Sve četiri utakmice odigrane 15. lipnja završile su bez pobjednika:

Španjolska - Zelenortski Otoci 0:0

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Belgija - Egipat 1:1

Saudijska Arabija - Urugvaj 1:1

Iran - Novi Zeland 2:2

Time je izjednačen rekord star čak 68 godina. Naime, posljednji put četiri utakmice istoga dana na Svjetskom prvenstvu završile su remijem 15. lipnja 1958. godine na Mundijalu u Švedskoj.

Zanimljivo, povijest se ponovila gotovo na isti datum. Tada su također igrane utakmice grupne faze, a dan je ostao zapamćen kao jedan od rijetkih u kojem nijedna reprezentacija nije uspjela doći do pobjede.

Posebno je zanimljivo da je Svjetsko prvenstvo od 1958. do danas prošlo kroz brojne promjene formata, povećanje broja reprezentacija i utakmica, ali ovakav rasplet nije se ponovio gotovo sedam desetljeća.

Današnji rekord dodatno dobiva na težini kada se zna da su među remijima bili i veliki favoriti poput Španjolske, koja nije uspjela slomiti otpor debitanta Zelenortskih Otoka, te Urugvaj, koji je ostao bez pobjede protiv Saudijske Arabije.

Drugim riječima, navijači su u samo jednom danu svjedočili događaju koji se na Svjetskom prvenstvu dogodio tek drugi put u 96 godina dugoj povijesti turnira, piše tportal.