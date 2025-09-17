Tihi oproštaj na moru: Posljednja plovidba za smrtno stradalog 20-godišnjaka

Trogir i okolica ovih dana tuguju za 20-godišnjakom koji je prije dva dana smrtno stradao u prometnoj nesreći. Vijest o njegovoj preranoj smrti duboko je potresla zajednicu, osobito njegove kolege, prijatelje i sumještane s Čiova.

U spomen na Antonija i njegovu povezanost s morem i lokalnom zajednicom, večeras će se organizirati posljednja plovidba oko Čiova – tihi oproštaj onih koji su ga poznavali, voljeli i poštovali.

Plovidba će krenuti večeras oko 17 sati iz Milićeva u Okruku, a organizatori pozivaju sve koji su u mogućnosti da se priključe i odaju počast.

Večerašnja plovidba bit će izraz zajedništva, tuge, ali i zahvalnosti za sve što je bio i ostavio iza sebe.