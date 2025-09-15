Close Menu

Tragedija u Trogiru: U prometnoj nesreći poginuo vatrogasac DVD-a Okruk

U nesreći dvaju motocikala u Trogiru poginuo je član DVD-a Okruk, dok je drugi vozač prevezen u KBC Split s ozljedama. Vatrogasci se emotivno oprostili od preminulog kolege

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila danas nešto prije 14 sati na području Trogira smrtno je stradao vozač motocikla. U nesreći su sudjelovala dva motocikla, a drugi vozač je s ozljedama prevezen u splitski KBC.

Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći, jednom od motociklista nije bilo spasa.

Jedna osoba poginula u sudaru dvaju motora u Trogiru

Posebno je potresna činjenica da je poginuli bio član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Okruk, što je potvrdila i Facebook stranica „Vatrogasci 193“. Ondje su se njegovi kolege oprostili emotivnom objavom:

„Danas nas je napustio kolega iz DVD-a Okruk... Poginuo je u prometnoj nesreći... Obitelji i kolegama iskrena sućut. Dragi kolega, počivao u miru.“

Ova tužna vijest potresla je lokalnu zajednicu, posebno vatrogasce i mještane Okruga, koji su izgubili svog kolegu i prijatelja.

Očevid na mjestu nesreće obavila je policija, a okolnosti događaja još se utvrđuju.

 

