Tragedija u Trogiru: U prometnoj nesreći poginuo vatrogasac DVD-a Okruk

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila danas nešto prije 14 sati na području Trogira smrtno je stradao vozač motocikla. U nesreći su sudjelovala dva motocikla, a drugi vozač je s ozljedama prevezen u splitski KBC.
Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći, jednom od motociklista nije bilo spasa.
Jedna osoba poginula u sudaru dvaju motora u Trogiru
Posebno je potresna činjenica da je poginuli bio član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Okruk, što je potvrdila i Facebook stranica „Vatrogasci 193“. Ondje su se njegovi kolege oprostili emotivnom objavom:
„Danas nas je napustio kolega iz DVD-a Okruk... Poginuo je u prometnoj nesreći... Obitelji i kolegama iskrena sućut. Dragi kolega, počivao u miru.“
Ova tužna vijest potresla je lokalnu zajednicu, posebno vatrogasce i mještane Okruga, koji su izgubili svog kolegu i prijatelja.
Očevid na mjestu nesreće obavila je policija, a okolnosti događaja još se utvrđuju.