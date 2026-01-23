Texo Molior nakon proglasa i najavljenih prosvjeda o obilaznici Omiša: "Neutemeljene tvrdnje u ovoj fazi treba izbjegavati, a o trasi ne odlučuje izvođač"

Tvrtka Texo Molior d.o.o. reagirala je povodom objavljenog proglasa, izjava, najavljenih prosvjeda i javne rasprave vezane uz projekt izgradnje obilaznice Omiša. Navode kako su, zajedno sa svojim partnerima, izabrani kao izvođač radova na izgradnji ceste Dugi Rat – Omiš "temeljem javno provedenog natječaja, u skladu s važećim zakonima i pravilima struke".

U priopćenju ističu da su presudili "iskustvo, reference, tehnička i kadrovska opremljenost, kao i cijena", koje su, kako navode, "ocijenjeni najboljima u konkurenciji", te da će se projekt izvoditi "u suradnji s dokazanom mrežom domaćih i inozemnih partnera".

Tvrtka poručuje: "Svjesni smo tenzija", ali upozoravaju na "ne-točnosti"

Texo Molior navodi da je riječ o hrvatskoj građevinskoj tvrtki u privatnom vlasništvu, s "dugogodišnjim iskustvom na najzahtjevnijim infrastrukturnim projektima", uključujući "podmorske radove, niskogradnju i visokogradnju".

U reakciji poručuju da "razumiju zabrinutost" te da su "svjesni tenzija koje postoje vezane uz sam projekt", no dodaju kako su "dužni ukazati na ne-točnosti".

O iskustvu u Omišu: "Investitori imaju s nama isključivo pozitivna iskustva"

U priopćenju se osvrću i na navode iz proglasa, tvrdeći da "suprotno navodima u proglasu" investitori u Omišu "imaju s nama isključivo pozitivna iskustva", što su, kako ističu, "javno iznijeli u više navrata".

Kao primjer navode izgradnju gradske luke, ističući da su, "unatoč nizu izazova izvan djelokruga izvođača", uključujući i "uvjete rada u vrijeme Covida", "sve obveze izvršene kvalitetno, uz visok stupanj razumijevanja i suradnje" s njihove strane.

Dodaju i da su "u svakoj sredini u kojoj radimo otvoreni za komunikaciju sa zajednicom", uključujući "uvažavanje potreba sportskih i kulturnih udruga i potreba ostalih dionika u zajednici". Ističu kako su "i dalje spremni za suradnju", uz "posebnu pažnju prema nenametljivom pristupu" te "svjesni odgovornosti koju izvođenje radova u zajednici nosi", osobito kod "projekata od velikog javnog interesa".

"O trasi ne odlučuje izvođač"

Tvrtka posebno naglašava kako rasprava o trasi i projektnim rješenjima nije u domeni izvođača.

"Želimo jasno reći kako rasprava o trasi, projektnim rješenjima, prostornim planovima ili prikladnosti trase nije nešto o čemu izvođač može javno raspravljati niti donositi odluke", poručuju. Dodaju da su to "pitanja za projektante, investitora i nadležne institucije", dok je njihov zadatak "da projekt izvedemo stručno, odgovorno i transparentno".

Texo Molior odbacuje i tvrdnje o nedostatku iskustva na zahtjevnim objektima.

"Tvrdnje da mi i naši partneri nemamo iskustva u izgradnji tunela i vijadukata ne odgovaraju istini", navode, ističući da su upravo "dokazana iskustva na takvim projektima, tehnička i kadrovska snaga te dosadašnji rad Texo Moliora i partnera" bili "preduvjeti za naš izbor kao izvođača".

Apel na dijalog i upozorenje na pravne korake

Na kraju priopćenja upućuju apel "svim uključenima - od građana, prosvjednika i predstavnika javnosti i medija" da u "osjetljivoj fazi" izbjegavaju "neutemeljene tvrdnje".

Ističu da "u potpunosti poštuju pravo zajednice na izražavanje stava", ali smatraju da su potrebni "dijalog, provjerene informacije i uvažavanje činjenica". Dodaju i da će, kao izvođač, "biti vaši susjedi u godinama koje dolaze", zbog čega mole "za korektnost i uzajamno poštovanje".

Tvrtka poručuje da će nastaviti graditi ugled na "profesionalnosti, poštovanju lokalnih sredina i suradnji sa svim dionicima", no ističu i mogućnost pravne zaštite: "Vjerujemo da za to neće biti potrebe, ali bilo bi nam žao kada bismo se zbog neutemeljenih i netočnih navoda o našem radu, iskustvu ili integritetu morali štititi pravnim putem".