Teško ozlijeđeni policajac iz Splita nije više na respiratoru, budan je

Evo kakvo je zdravstveno stanje splitskog policajca

Splitski policajac Ante Križan koji je teško ozlijeđen 3. prosinca nešto prije 23 sata na Bilicama, trenutno je bolje.

Podsjetimo, njega je teško ozlijedio 18-godišnji Splićanin koji mu je nanio više ubodnih rana po cijelom tijelu. 

"Stanje policajca je znatno bolje, odvojen je od respiratora, budan i u kontaktu. Nastavlja se daljnje zahtjevno liječenje", saznajemo od glasnogovornice KBC-a Split Kristine Bitange.

Mladića se tereti za teško ubojstvo u pokušaju.

"Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave splitsko – dalmatinske, Sektora kriminalističke policije, Službe općeg kriminaliteta i Službe za očevide i kriminalističku tehniku, provelo 3. prosinca 2025. očevid na mjestu događaja na području Splita, povodom sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju iz članka 111. u svezi s člankom 34. stavak 1. Kaznenog zakona/11.

Prema dosad prikupljenim podacima proizlazi da je 3. prosinca 2025. oko 23:30 sati na području Splita, počinitelj nožem zadao više uboda policijskom službeniku Policijske uprave splitsko – dalmatinske, nanijevši mu ozljede koje su opasne po život.

U cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja provest će se kriminalističko istraživanje", objavio je DORH.

