Tematska sjednica o budućnosti Poljuda: Lerotić poručio da je prihvatljiv jedino novi moderan stadion

Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita u Banovini, posvećenoj budućnosti Poljuda, predstavnik udruge Naš Hajduk Luka Lerotić poručio je kako će udruga braniti interese kluba te da je za njih prihvatljivo isključivo rješenje koje uključuje novi moderan stadion i maksimiziranje njegova potencijala.

"Branit ćemo interese kluba, za nas je prihvatljiv jedino novi moderan stadion i maksimiziranje potencijala. Apeliramo da svi skupa naša neslaganja zadržimo u nekim okvirima, mislim da je većini cilj novi stadion. Timeline organizacije cijelog problema napaćen je medijskim šumom i sukobljavanjem. Molim da se kroz dijalog dođe do što efektnijeg rješenja", kazao je Lerotić.

Poziv na dijalog i smirivanje tenzija

U svom obraćanju Lerotić je posebno naglasio potrebu za smirivanjem nesuglasica i vođenjem konstruktivnog dijaloga, istaknuvši kako bi upravo razgovor svih uključenih strana trebao dovesti do najboljeg mogućeg rješenja za budućnost stadiona i kluba. Prema njegovim riječima, cijeli proces posljednjih je godina bio opterećen brojnim prijeporima, medijskim šumom i međusobnim sukobljavanjima, što je dodatno otežalo donošenje jasne i učinkovite odluke.

Brodarica pod upitnikom

Tijekom rasprave zamjenik gradonačelnika Bojan Ivošević upitao je Lerotića tko je udrugu uvjeravao da Brodarica nije izvediva lokacija.

Lerotić je odgovorio kako je problematika razvoja stadionske infrastrukture godinama bila obilježena neodlučnošću i promjenama smjera. "Bilo je puno lutanja desetljeće unatrag. Smatramo da je nakon studije izvodljivosti teže očekivati da se može ispuniti timeline oko Brodarice", rekao je Lerotić.