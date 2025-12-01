SVI SU NA KAMPUSU Razgovarali smo s brojnim studentima na Sveučilištu u Splitu: "Sebe u budućnosti vidim na mjestu Tarika Filipovića"

U malom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Splitu jutros je održana Smotra Sveučilišta u Splitu, događaj namijenjen prvenstveno maturantima i budućim studentima. Na jednom mjestu predstavili su se različiti fakulteti i studiji, a budući su studenti imali priliku izravno razgovarati s onima koji ih već studiraju. Na štandovima koji su predstavljali svoje fakultete razgovarali smo sa studentima i predstavnicima sastavnica, koji su iz prve ruke podijelili iskustva o programu, nastavi i mogućnostima koje im studiranje u Splitu donosi.

Studiji mora, tehnike i ekonomije među najzanimljivijima

Svoj je studij maturantima na štandu predstavila i Hana, studentica prve godine Odjela za studije mora. Istaknula je da je riječ o specifičnom programu koji je posebno blizak onima koji vole more i prirodu.

Hana: "Ako volite more, volite provoditi vrijeme na plažama i interesirava vas zaštita našeg Jadranskog mora, ribolov, trebli bi se posvetiti ovom fakultetu. Ovo je specifičan studij, volim životinje i more i maštam kako bi pridonijela zaštiti mora i životinja", rekla nam je te je naglasila da je studij koncipiran s dosta terenske nastave.

Na štandu Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje sudjelovala je i studentska udruga FESB racing, koja studentima pruža priliku za rad na stvarnim inženjerskim projektima. O njihovom radu govorio je Duje.

Duje: "Bavimo se razvojem električne formule i trkaćih automobila. Ove godine smo bazirani na električnu formulu. Ako vas zanima, inženjerin i tehnologija, obavezno ovaj studij upisite", kazao je.

S Ekonomskog fakulteta na svom su štandu naglasili širok raspon smjerova i mogućnosti koje se nude budućim studentima. To je posebno istaknula Nikolina, koja vodi Centar za razvoj karijere na toj sastavnici.

Nikolina: "Ovaj fakultet pruža puno mogućnosti studentima. Imamo puno smjerova, sigurno ćete se naći negdje. Poslovna i ekonomija i turizam uvijek se traže najviše", rekla nam je.

Medicina, mediji i turizam: Studiji s jasnom vizijom budućnosti

Zainteresiranim maturantima na štandu Medicinskog fakulteta obratio se i Jordan, student pete godine koji je predstavljao svoj studij. Iskreno je govorio o zahtjevnosti, ali i motivaciji koja studente vodi kroz program.

Jordan: "Onaj tko želi spriječiti bol nekome, najbolje je da upiše medicinu. Uvijek želimo pomoći ljudima, zdravlje je najbitnije. Početak faksa nije bio lagan, bilo je pomalo zastrašujuće, ali kako se ide dalje, to postaje sve lakše. Bilo je puno teških trenutaka i neprostavanih noći, ali profesori su sjajni, i da opet upisauje fakultet, bila bi to Medicina u Splitu".

Svoj studij komunikacije i medija na štandu je predstavio Goran, naglasivši raznovrsnost studija i osobnu motivaciju.

Goran: "Mislim da je ovo pravi put za nas, stvarno je zanimljivo i dosta je raznovrsno, profesori su dobri i trude se oko vas. Nije teško, samo trebate voljeti ovo. Stvarno je super, sebe u budućnosti vidim na mjestu Tarika Filipovića", naglasio je.

Turistički i praktično orijentirani studij Hotelijerstva i gastronomije predstavio je Ante, student koji je s kolegama na štandu govorio o atmosferi studija u Makarskoj.

Ante: "Locirani smo u Makarskoj, nema nas puno, svi se međusobno znamo. Nije teško i baš smo svi sretni i zadovljni, Makarska se pokazala sjajno mjesto za studiranje", kazao je.

Organizatori zadovoljni odazivom i mogućnostima za studente

Smotru je kao domaćin ocijenio uspješnom profesor Ekonomskog fakulteta Željko Mateljak, istaknuvši kvalitetnu organizaciju i važnost manifestacije za buduće studente.

Željko Mateljak: "Potrudili smo da ove godine SMotra bude na odličnoj razini, sve je jako dobro organizirano. Zadovoljni smo i kao domaćini smo počašćeni što smo domaćini. Ovo je jedan novi poslovni ciklus, faulteti se maksimalno okreću prema studentima i ovo je jedna hvalevrijedna manifestacija. Izuzetno smo zadovljni i pohvale svima", kazao je.

O mogućnostima međunarodne razmjene na štandu Sveučilišta govorila je Sanja Mikačić Grubišić iz Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu, naglasivši rastući interes studenata za Erasmus programe.

Sanja Mikačić Grubišić: "Imamo sve više mogućnosti za naše studente, kako za naše, tako i za strane studente. Naši studenti koji se vrate s Erasmum programa, svi su mahom zadovoljni. Najviše se putuje i odlazi u zemlje mediterana, poput Španjolske i Portugala, to je njima jako dobro i kvalitetno iskustvo", zaključila je.