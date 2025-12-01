Živo na Ekonomskom fakuletu u Splitu. Maturanti iz Dalmacije i BiH na Smotri Sveučilišta u Splitu! Pogledajte što smo zabilježili

U malom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Splitu jutros je održana Smotra Sveučilišta u Splitu, događaj namijenjen prvenstveno maturantima i budućim studentima.

Na početku smotre učenicima su se obratili rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić, prorektor za studente, nastavu i poslovanje prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan, gradonačelnik grada Splita Tomislav Šuta te predstavnik Splitsko-dalmatinske županije.

Predstavljanje sastavnica Sveučilišta i studentskih službi

U auli Ekonomskog fakulteta učenicima su se na štandovima predstavile sve sastavnice Sveučilišta u Splitu, kao i Studentski centar, Sveučilišna knjižnica, Studentski zbor, Ured za međunarodnu suradnju i Ured za karijere. Posjetitelji su mogli dobiti informacije o studijskim programima, uvjetima upisa, prehrani, smještaju, sportskim aktivnostima te mogućnostima korištenja Erasmus programa.

Velik odaziv maturanata iz Dalmacije i BiH

Za smotru je organiziran dolazak preko 20 autobusa maturanata iz Dalmacije, među kojima su učenici iz Zadra, Šibenika, Knina, Imotskog, Sinja i Benkovca, kao i iz susjedne Bosne i Hercegovine. Uz njih, stigao je i velik broj učenika iz splitskih škola.

Rektor Dragan Ljutić istaknuo je kako su mladi imali priliku vidjeti sve mogućnosti studiranja na Sveučilištu u Splitu. Naglasio je da Sveučilište osigurava mogućnosti smještaja, radi na novom studentskom domu i unapređuje prehranu te poručio da će se svi koji dođu studirati u Splitu osjećati dobrodošlo.

Zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja podsjetio je kako je i sam bio student Sveučilišta u Splitu, gdje je studirao na Pravnom fakultetu. Pozvao je sve maturante da upišu studij u Splitu, naglasivši da to potvrđuju relevantne brojke te da je Split vodeći grad u Hrvatskoj po tom pitanju.

Gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je da je također bio student Ekonomskog fakulteta te pozvao maturante iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali i šire, da dođu studirati u Splitu. Izdvojio je uvjete i infrastrukturu u gradu, besplatan javni prijevoz za studente, povećanje stipendija te sudjelovanje Grada u stipendiranju brojnih projekata na Sveučilištu u Splitu.

Prorektor Nikola Koceić-Bilan poručio je da je studiranje u Splitu privilegija te naglasio da infrastrukturu Splitskog sveučilišta malo tko ima, na što, kako je rekao, treba biti ponosan.