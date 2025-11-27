Šuta ugostio BMW Moto Klub Dalmacija i podržao rekordni humanitarni pothvat. Rakela: "Drago mi je što je Split prepoznao vrijednost ove priče"

U Gradskoj upravi danas je održan službeni prijem na kojem je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta ugostio predstavnike BMW Moto Kluba Dalmacija, predsjednika Željana Rakelu i Aljošu Špeca. Povod susreta bilo je predstavljanje ambiciozne humanitarne inicijative „PROJEKT 120 – BRADATA VOŽNJA EXTREME“, jednog od najznačajnijih moto-humanitarnih pothvata koji će obilježiti 2026. godinu.

Željan Rakela planira u 365 dana prijeći 120.000 kilometara kroz Europu te pritom prikupiti 120.000 eura donacija u sklopu Bradate aukcije. Sav prikupljeni iznos bit će doniran Županijskoj ligi protiv raka, čime projekt stavlja u fokus borbu protiv jedne od najtežih bolesti današnjice.

Gradonačelnik Šuta izrazio je snažnu podršku projektu te najavio da će Grad Split pomoći BMW Moto Klubu Dalmacija u organizaciji ključnih događaja i aktivnosti koje će pratiti ovaj zahtjevan jednogodišnji izazov. „Ovakve inicijative povezuju zajednicu, promiču humanost i predstavljaju Split kao grad koji stoji iza hrabrih ideja i vrijednih ljudi,“ poručio je gradonačelnik.

BMW Moto Klub Dalmacija, renomirani klub s više od 200 članova, već dugi niz godina djeluje kao jedan od najaktivnijih moto klubova u regiji. Poznati su po velikim motoekspedicijama, humanitarnim akcijama i suradnjama s europskim BMW moto klubovima, a „Bradata vožnja Extreme“ bit će jedan od njihovih najzahtjevnijih projekata do sada.

Željan Rakela zahvalio je Gradu na podršci: „PROJEKT 120 – BRADATA VOŽNJA EXTREME nije samo vožnja, već misija humanosti. Drago mi je što je Split prepoznao vrijednost ove priče.“

Projekt službeno počinje 29. studenog 2025. godine u 12:00 sati iz KBC Firule, a javnost će putovanje moći pratiti putem posebne online platforme s dnevnim izvještajima, satelitskim praćenjem i prikazom prikupljenih donacija.

Također pozivamo sve građane koji žele vidjeti motocikl kojim Rakela planira prijeći put da dođu u PLAN B u petak, 28. studenog, s početkom u 18:00 sati.