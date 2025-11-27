Rakela neumorno juri dalje: Šesti dan humanitarne avanture donio novih 705 kilometara i nove donatore

Humanitarni projekt 120 „Bradata vožnja Extreme“, kojim predsjednik BMW Moto Kluba Dalmacija Željan Rakela u 365 dana planira prijeći 120.000 kilometara po Europi i prikupiti jednaki iznos u eurima za humanitarne svrhe, ušao je u svoj šesti dan.

Rakela je jučer odvozio novih 705 kilometara, a ruta ga je vodila od Splita preko Maslenice i Vrgorca do Plana, te natrag istim putem. Dan je započeo pod dobrim vremenskim uvjetima, no završio snažnim pljuskom koji ga je pratio gotovo sat vremena. Unatoč tome, projekt je nastavio svoj zadani ritam.

Početno stanje brojača iznosilo je 106.463 kilometra, a dan je zaključen s 107.168 kilometara. To znači da je odvozio 705 kilometara, odnosno da je do sada ukupno odrađeno 3.772 kilometra. Do krajnjeg cilja preostaje još 116.228 kilometara.

Veliku podršku na cesti pružio mu je prijatelj i član BMW MK Dalmacija, Ivo Petričević, knjigovođa, koji je bio njegovo društvo tijekom cijelog dana.

Na jednoj od benzinskih postaja Rakela je susreo i Splićanku Ljiljanu Civeju, koja je odmah donirala za Županijsku ligu protiv raka – Split, organizaciju kojoj je posvećen ovaj dio projekta.

Evo i donatora

Rakela je šestu etapu posebno posvetio donatorima koji su podržali humanitarnu misiju, a njihov ukupan zbroj donacija iznosi 710 €:

- Stjepan Šiljo Fabšić

- Romano Čović

.- Mario Zanotti

- Nives Musić

„Hvala vam od srca“, poručio je Rakela, ističući kako podrška građana, klubova i prijatelja daje dodatnu snagu svakom prijeđenom kilometru.

Projekt „120“ i „Bradata vožnja Extreme“ u sklopu Bradate aukcije nastavlja se svakodnevno, a svi koji žele mogu se uključiti donacijama ili podrškom na ruti.

Ovaj petak u 18 sati u Back Baru PLAN B bit će predstavljena i BMW K 1600 Bumblebee – motocikl s kojim Rakela vozi cijeli projekt.

Humanitarna avantura ide dalje – s jednakom dozom strasti, upornosti i dobrih djela.

Donacije možete uplatiti na ovom linku:

https://bradata-aukcija.com/bradonja/doniraj-kilometre/