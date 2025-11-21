5. dan Bradate vožnje Extreme: Gotovo 900 kilometara kroz kišu i maglu za plemenit cilj

Dan je započeo u Splitu s početnom kilometražom od 105.560 kilometara, a završio nakon iscrpljujućih 898 kilometara, uz ukupnu završnu brojku od 106.458 km.

Rakela je ovoga dana vozio rutu Split – Ploče – Sveti Rok – Ploče – Šibenik – Split, a cijela vožnja bila je posvećena donatorima Županijske lige protiv raka – Split. Njih osmorica –

Igor Goleš,

Željko Udiljak,

Danijel Amidžić,

Boris Budinjaš,

Goran Bekšec,

Luka Matovina,

Vanja Špoljarić

Niko Knez

– zajednički su donirali 800 eura, čime je ukupan iznos prikupljen za ovu humanitarnu udrugu narastao na 10.660 eura.

Teški vremenski uvjeti obilježili su cijeli dan. Kiša i gusta magla na području Biokova učinili su vožnju posebno izazovnom, a ukupno trajanje etape od gotovo osam sati dodatno svjedoči o težini zadatka. Unatoč iscrpljenosti, Rakela je po povratku u Split odmah održao predavanje o projektu u Baraka BBQ & Brew Baru, gdje se družio s pratiteljima i simpatizerima projekta.

Peti dan donio je i nove značajne donacije. S donacijama od 1.000 eura istaknuli su se

Stipe Mađor

Željan Banovac,

a pridružili su se i Nives Musić sa 100 eura te Duje Mihanović s 50 eura.

Ukupno je u dosadašnjih pet dana pothvata Rakela prešao 3.012 kilometara, a do konačnog cilja – ambicioznih 120.000 kilometara u godinu dana – preostalo je još 116.988 kilometara.

Projekt, koji se provodi u sklopu humanitarne inicijative Bradata aukcija, ima za cilj prikupiti 120.000 eura za nabavku magneta Županijskoj ligi protiv raka - Split.

Više o projektu dostupno je na službenoj stranici i na Facebooku.