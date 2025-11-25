Zahuktao se novi projekt Bradate aukcije – Bradata vožnja Extreme!

Bradata vožnja Extreme projekt je koji u suradnji provode Bradata aukcija i Željan Rakela, u kojem će vozač prijeći 120 tisuća kilometara na motoru u godinu dana. Prikupljena sredstva od donacija bit će namijenjena kupnji prve magnetske rezonance u javnom zdravstvu koja je primarno namijenjena za onkološke pacijente.

Projekt je krenuo prije nekoliko dana kroz simboličke vožnje i testiranja, a veliki početak predviđen je 29. studenog kada se održavaju Bradate aukcije u Vinkovcima, Puli i Zadru. Dan prije, 28. studenog svi ste pozvani na predstavljanje motora BMW K1600 B u BACKBAR – u Plana B s početkom u 18 sati.

„U proteklim danima odvozili smo više od 3000 kilometara, i po kiši i po snijegu, a zasad je prikupljeno više od 15.000 eura donacija. Ove subote, zajedno s prijateljima iz moto svijeta, posjetit ćemo Zadar i odvoziti dodatne kilometre za Bradatu vožnju Extreme“, rekao je idejni pokretač projekta Željan Rakela.

Bradata aukcija iz godine u godinu pokazuje kako širiti glas o važnosti edukacije i prevencije u ranom otkrivanju malignih bolesti, a pritom prikuplja i značajna sredstva za lokalne udruge za borbu protiv raka diljem Hrvatske.

„Uvijek tražimo nove načine kako doći do ljudi i prenijeti im važnu poruku. Motoristi su dodatno rizična skupina za dobivanje raka prostate zbog puno vožnje na hladnoći i vibracija koje motor proizvodi, pa stoga u sklopu ovog projekta želimo potaknuti cijelu moto scenu i na preventivne preglede. Uz to, kroz vožnju u sljedećoj godini planiramo održati male Bradate aukcije i po gradovima izvan Hrvatske“, poručuju iz Bradate aukcije.

Projektu se donacijama može pridružiti svatko putem https://bradata-aukcija.com/bradata-voznja/. Možete donirati kilometre, a oni hrabriji imaju priliku osvojiti posebno osmišljenu zahvalu “Čelična muda” za prijeđenih 1000 kilometara u 24 sata. Također, vozač pušta bradu, a na sljedećoj – desetoj – godini Bradate aukcije bit će obrijan.

Plemeniti cilj, dobra zabava i vožnja na dva kotača do granica izdržljivosti najbolji su opis ovog projekta koji će trajati cijelu godinu.