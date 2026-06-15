Hrvatski i švicarski biomedicinski stručnjaci u Zürichu gradili nove mostove suradnje

U Zürichu je održan hrvatsko-švicarski biomedicinski forum pod nazivom Building Bridges in Biomedicine: Croatia & Switzerland, čiji je domaćin bila hrvatska udruga Med&X pod vodstvom dr. Alena Juginovića (Medicinski fakultet Sveučilišta Harvard). Događaj, održan u povijesnom zdanju Zunfthaus zur Schmieden, okupio je oko 60 hrvatskih i švicarskih biomedicinskih stručnjaka, liječnika i znanstvenika, među kojima brojne Hrvate koji svoje karijere grade u Švicarskoj te njihove švicarske kolege, s ciljem produbljivanja suradnje između dviju zemalja, od zajedničkih istraživanja i razmjene osoblja do kliničkih programa i dugoročnih institucionalnih partnerstava.

Događaj su snažno podržali Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Švicarskoj i Generalni konzulat Republike Hrvatske u Zürichu. Večer je okupljenima uzvanicima svojim obraćanjem otvorila Nj. E. Andrea Bekić, veleposlanica Republike Hrvatske u Švicarskoj, čija su podrška i partnerstvo bili jako važni za realizaciju događaja.

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Domaćini večeri bili su dr. Alen Juginović (predsjednik udruge Med&X; Medicinski fakultet Sveučilišta Harvard) i dr. Miro Vuković (potpredsjednik udruge Med&X; Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu), uz organizacijski tim Med&X-a koji su činile Laura Rodman i Sara Bonet. Program je vodio razgovor o konkretnim prilikama za suradnju hrvatske i švicarske biomedicinske zajednice.

Program večeri

Večer je bila koncipirana oko tri cjeline. Prvu su činile institucionalne prezentacije, u kojima su vodeći stručnjaci švicarskih sveučilišta i bolnica predstavili svoj rad i načine za suradnju s Hrvatskom. Slijedila je panel rasprava posvećena suradnji u biomedicini, kliničkim istraživanjima, institucionalnim partnerstvima te razmjeni osoblja i studenata. Večer je zaključena prijateljskom recepcijom, neformalnim okruženjem u kojem su se znanstvenici, liječnici i institucionalni čelnici mogli povezati. Već tijekom večeri brojni kontakti su se razmijenili te nove ideje za kolaboraciju s Hrvatskom stvorile, a svi sudionici bit će pozvani na godišnju Gala večer Udruge Med&X u sklopu konferencije Plexus 4. i 5. prosinca u Zagrebu za nastavak razgovora o suradnji na relaciji Hrvatska-Švicarska u području biomedicine. Ovakvi jedinstveni događaji s vrlo pozitivnim dojmovima i konkretnim idućim koracima stavljaju jak naglasak na Hrvatsku kao zemlju željnu snažnog biomedicinskog razvoja te partnerstava s najboljim europskim i svjetskim bolnicama i sveučilištima jer izgradnja partnerstava s njima može imati jako pozitivne dugoročne ishode za hrvatsku te međunarodnu znanost i medicinu.

Sudionici iz vodećih institucija

Forumu su prisustvovali predstavnici nekih od najuglednijih europskih biomedicinskih i istraživačkih institucija. Sa švicarske strane sudjelovali su stručnjaci s ETH-a Zürich, Sveučilišta u Zürichu (UZH), EPFL-a te sveučilišta u Bernu, Baselu, Ženevi i Lausannei, kao i kliničari iz Sveučilišne bolnice Zürich (USZ), bolnice Inselspital u Bernu, bolnice Balgrist, sveučilišnih bolnica u Ženevi (HUG) i Baselu te bolnice CHUV u Lausannei. Pridružili su im se i predstavnici vodećih kompanija i organizacija, među kojima Roche, Novartis, Takeda, Biogen i Abbott, kao i švicarske inovacijske agencije Innosuisse i regulatornog tijela Swissmedic.

Među sudionicima bili su, primjerice, prof. Paolo Arosio (ETH Zürich), prof. Michael Scharl (Sveučilišna bolnica Zürich), prof. Thomas Kessler (bolnica Balgrist, predsjednik Međunarodnog društva za neuro urologiju), prof. Gabriele Thumann (Sveučilišne bolnice u Ženevi), prof. Bojan Resan (FHNW). Velik dio okupljenih činili su upravo hrvatski liječnici i znanstvenici koji danas rade u švicarskim ustanovama, mnogi od njih školovani na sveučilištima u Hrvatskoj, zajedno sa švicarskim kolegama s kojima dijele ista područja rada. Upravo taj sastav, hrvatska biomedicinska zajednica u Švicarskoj i njezini švicarski partneri, čini okosnicu večeri i čitave inicijative.

Med&X i širi kontekst inicijative

Building Bridges in Biomedicine dio je šire misije udruge Med&X, povezivanja hrvatske biomedicinske zajednice s vodećim svjetskim institucijama radi ubrzavanja razvoja hrvatske biomedicine i stvaranja partnerstava koja donose obostranu korist. Med&X već surađuje s laboratorijima i klinikama vodećih svjetskih institucija, uključujući Harvard, Yale, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Mass General Brigham i MIT, kroz programe razmjene i internshipa (Accelerator program) za hrvatske studente medicine, mlade liječnike i mlade znanstvenike.

Ti programi omogućuju nekoliko mjeseci rada u vrhunskim laboratorijima i klinikama, nakon čega se sudionici vraćaju u svoje matične hrvatske institucije i nastavljaju suradnju sa svojim domaćinima. Tako se mostovi grade kroz konkretne ljude i nastavljaju živjeti i nakon što sam program završi. Uz program razmjene, Med&X vodi i konferenciju Plexus, koja svake godine u Hrvatsku dovodi vrhunske svjetske stručnjake, dobitnike Nobelove nagrade i hrvatske biomedicinske lidere iz svijeta, te Biomedicinski forum, mrežu vodećih hrvatskih biomedicinskih stručnjaka koji rade diljem svijeta. Više o radu udruge može se vidjeti na www.medx.hr.

Niz koji povezuje biomedicinske svjetove

Događaj u Zürichu četvrti je u nizu programa Building Bridges in Biomedicine, nakon događaja u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Londonu te u generalnim konzulatima i veleposlanstvima Republike Hrvatske u New Yorku i Washingtonu. Izdanje u Zurichu u istom je duhu povezalo švicarsku i hrvatsku biomedicinsku zajednicu. Cilj ostaje isti: graditi mrežu institucionalnih partnerstava koja će dugoročno koristiti hrvatskoj i međunarodnoj znanosti, pacijentima i biomedicinskom sektoru u cjelini.