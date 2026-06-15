Velika drama na SP-u: Pred utakmicu proživjeli pravi kaos, za sve krive FIFA-u

Urugvajska nogometna reprezentacija našla se u problemima na putu iz meksičkog Cancúna prema Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je trebala nastaviti pripreme za utakmicu protiv Saudijske Arabije. Zbog komplikacija s letom, “Los Charrúas” bi u SAD trebali stići tek oko 24 sata prije početka susreta.

Prema pisanju The Athletica, u Urugvajskom nogometnom savezu odgovornost za nastalu situaciju pripisuju FIFA-i. Urugvajski mediji navode da je problem nastao jer zrakoplov koji je prvotno bio rezerviran za reprezentaciju nije imao potrebnu dozvolu za ulazak u SAD. Zbog toga je morao biti angažiran drugi avion, koji bi momčad trebao prevesti u Miami, no cijeli je proces doveo do kašnjenja zbog dodatne organizacije i ishođenja potrebnih odobrenja. Urugvajci upiru prstom u FIFA-u za kaos koji je nastao i vrlo su ljuti...

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“Zbog okolnosti koje nisu pod našom kontrolom, polazak iz Meksika je odgođen. Momčad se odmara u hotelu. Novo vrijeme polaska koje je odredila FIFA je 16.15 sati”, objavio je Urugvajski nogometni savez nakon incidenta, prenosi Net.hr.

Glasnogovornik reprezentacije kasnije je za The Athletic izjavio da je za kašnjenje odgovorna FIFA.

Urugvajci su se potom oglasili i na društvenim mrežama, gdje su se našalili na račun krovne svjetske nogometne organizacije. Podijelili su objavu Diega Forlána iz 2010. godine, kada je legendarni urugvajski nogometaš tijekom Svjetskog prvenstva u Južnoj Africi kritizirao jednosatnu odgodu leta uoči prve utakmice na turniru.

“Nešto poput ovoga”, napisali su iz AUF-a uz Forlánovu tadašnju kritiku.

Zbog kašnjenja je pomaknut i kompletan raspored urugvajske reprezentacije u Miamiju, gdje bi u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu trebala igrati protiv Saudijske Arabije. Ipak, još nije posve jasno hoće li Urugvajci stići odraditi sve predviđene obveze ili će ih odlučiti preskočiti. U tom bi slučaju savez mogao biti suočen sa sankcijama.

Na konferenciji za medije dan prije utakmice trebao bi se pojaviti izbornik Marcelo Bielsa, koji je i ranije otvoreno kritizirao organizaciju Svjetskog prvenstva u SAD-u. Argentinski stručnjak svojedobno je podsjetio i na aferu FIFAGate, istaknuvši kako su Sjedinjene Američke Države, kada su smatrale da su njihovi interesi ugroženi, pokrenule istragu uz pomoć FBI-ja.

“SAD je, kada je procijenio da su njegovi interesi dovedeni u pitanje, pokrenuo FIFAGate. Učinili su ono što su učinili jer im je to tada odgovaralo”, govorio je tada Bielsa.