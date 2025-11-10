Šuta stigao kod Plenkovića. Evo što su rekli o prošlotjednim zbivanjima u Splitu

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković primio je danas u Banskim dvorima gradonačelnika Splita Tomislava Šutu, s kojim je razgovarao o ključnim infrastrukturnim i sportskim projektima u gradu.

Kako je Plenković objavio na društvenim mrežama, razgovor se odnosio na nastavak kapitalnih ulaganja u Splitu, među kojima su povratak u funkciju Spaladium Arene, obnova dvorane Gripe i stadiona Poljud, te pripreme za Europske sveučilišne igre 2028. godine.



Tema su bili i Centar za starije osobe te projekti za prometno rasterećenje grada.

„Razgovarali smo o nastavku kapitalnih ulaganja u Split, povratku u funkciju Spaladium Arene, obnovi dvorane Gripe i stadiona Poljud, pripremama za Europske sveučilišne igre 2028., Centru za starije osobe i projektima za prometno rasterećenje na području Splita“, objavio je Plenković.

Premijer je također istaknuo da su se, „u okolnostima prošlotjednog incidenta u Splitu i reakcija koje su uslijedile“, obojica složila o potrebi smirivanja tenzija i dijaloga.

Sastanak u Banskim dvorima održan je svega tjedan dana nakon incidenta koji je izazvao burne reakcije u javnosti i političkim krugovima, a razgovor Plenkovića i Šute dolazi u trenutku kada je Split pred nizom važnih infrastrukturnih odluka i projekata koji bi trebali definirati njegov razvoj u narednim godinama.