Šuta najavio gradnju novog doma za starije na Pazdigradu

Grad Split pokrenuo je postupak javne nabave za projektiranje Centra za starije osobe na Pazdigradu. U novom objektu planiran je smještaj za 150 korisnika, te dnevni i poludnevni boravak za još oko 300 sugrađana treće životne dobi.

Gradonačelnik Tomislav Šuta na društvenim mrežama objavio je kako je riječ o važnom iskoraku u skrbi za starije građane Splita.

„Novi dom za naše starije na Pazdigradu! Pokrenuta je javna nabava za projektiranje Centra za starije osobe, mjesta koje će pružiti toplinu, sigurnost i brigu našim sugrađanima treće životne dobi“, poručio je Šuta u objavi.

Prema planu, na površini većoj od 7.500 četvornih metara bit će izgrađen suvremeni objekt koji će moći primiti oko 150 stacioniranih korisnika. U sklopu centra predviđene su i prostorije za zdravstvenu skrb, kao i dnevni i poludnevni boravak za približno 300 korisnika.

Cilj projekta je, kako je naglasio gradonačelnik, osigurati starijim osobama prostor koji nudi ne samo njegu, nego i društvenu podršku te osjećaj pripadnosti zajednici. „Gradimo Split po mjeri svakog čovjeka, grad dostojanstva, solidarnosti i brige za sve generacije“, dodao je Šuta.

Očekuje se da će nakon završetka postupka javne nabave uslijediti izrada projektne dokumentacije, čime će Split napraviti važan korak prema otvaranju jednog od najmodernijih centara za starije u Dalmaciji.