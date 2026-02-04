Šuta potpisao zaključak o zakupu gradskih prostora nakon sedam mjeseci, Ivošević poručio: "Šuta u panici od USKOK-a"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta potpisao je Zaključak o izboru najpovoljnijih natjecatelja na javnom natječaju za zakup poslovnih prostora objavljenom 16. travnja 2025. godine. Prema dokumentu, za veći broj lokacija utvrđeni su najpovoljniji ponuditelji i cijene zakupa po četvornom metru, dok je dio natječaja poništen. Za dio prostora zakupac nije izabran, a za neke lokacije nije zaprimljena nijedna prijava.

Dio natječaja poništen, dio prostora ostao bez zakupca

U zaključku su navedeni najpovoljniji ponuditelji i cijene zakupa po četvornom metru za više lokacija, no istodobno je zabilježeno i da se dio natječaja poništava. U pojedinim slučajevima zakupac nije izabran, dok za dio prostora, prema dostupnim informacijama, nije stigla nijedna ponuda.

Na razvoj događaja vrlo brzo se na Facebooku osvrnuo Bojan Ivošević, objavivši dvije poruke u kratkom vremenu, u kojima iznosi niz tvrdnji i političkih ocjena.

U prvoj objavi, naslovljenoj "ŠUTA U PANICI OD USKOKA", Ivošević je ustvrdio da je potpisivanje zaključka povezano s navodnim pritiskom nakon informacija o kaznenoj prijavi:

"13:29h u medije izlazi informacija da je podignuta kaznena prijava protiv Šute vezana za namjerno odugovlačenje sa zaključivanjem natječaja za poslovne prostore Grada Splita gdje je šteta nastala gradu gotovo 1.000.000€", napisao je Ivošević.

Nastavio je tvrdnjom da je uslijedila brza reakcija u gradskoj upravi:

"17:29h Šuta tuče prekovremene i panično potpisuje zaključak koji ga čeka sedam mjeseci. Đava je straj", stoji u objavi.

"Šuta opet financira državu": Optužbe o prenamjeni novca iz proračuna

U drugoj objavi, pod naslovom "ŠUTA OPET FINANCIRA DRŽAVU", Ivošević se osvrnuo na proračunske stavke i poteze gradske vlasti, tvrdeći da u Splitu "vertikala" između grada i države "funkcionira naopako".

"U novoj godini Tomislav Šuta nastavio je s naopakom 'vertikalom' i mimo Gradskog vijeća Grada Splita umanjio je sredstva namijenjena vrtićima za 255.500€ da bi donirao navedena sredstva Sveučilištu...", napisao je Ivošević, navodeći da je riječ o uređenju prostora u Hrvojevoj ulici radi pokretanja dislociranog studija Logopedije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

Istodobno je naglasio kako načelno podržava otvaranje novih studija u Splitu, ali problem vidi u načinu financiranja:

"Ali sada vidimo da je nema ni Šuta koji plaća Fuchsov račun, a onda se rekordno zadužuje kod banaka", poručio je.