Šuta potpisao zaključak o zakupu gradskih prostora nakon sedam mjeseci, Ivošević poručio: "Šuta u panici od USKOK-a"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta potpisao je Zaključak o izboru najpovoljnijih natjecatelja na javnom natječaju za zakup poslovnih prostora objavljenom 16. travnja 2025. godine. Prema dokumentu, za veći broj lokacija utvrđeni su najpovoljniji ponuditelji i cijene zakupa po četvornom metru, dok je dio natječaja poništen. Za dio prostora zakupac nije izabran, a za neke lokacije nije zaprimljena nijedna prijava.
Kraj sage. Šuta potpisao zaključak o gradskim prostorima s natječaja iz 2025.: Odabrani zakupci za niz lokacija. Pogledajte sve detalje
Dio natječaja poništen, dio prostora ostao bez zakupca
U zaključku su navedeni najpovoljniji ponuditelji i cijene zakupa po četvornom metru za više lokacija, no istodobno je zabilježeno i da se dio natječaja poništava. U pojedinim slučajevima zakupac nije izabran, dok za dio prostora, prema dostupnim informacijama, nije stigla nijedna ponuda.
Na razvoj događaja vrlo brzo se na Facebooku osvrnuo Bojan Ivošević, objavivši dvije poruke u kratkom vremenu, u kojima iznosi niz tvrdnji i političkih ocjena.
Grad Split donio zaključak o zakupu gradskih prostora: Spominju prigovore i "kontaminaciju postupka", Ivošević uzvraća kritikama i proziva Šutu
U prvoj objavi, naslovljenoj "ŠUTA U PANICI OD USKOKA", Ivošević je ustvrdio da je potpisivanje zaključka povezano s navodnim pritiskom nakon informacija o kaznenoj prijavi:
"13:29h u medije izlazi informacija da je podignuta kaznena prijava protiv Šute vezana za namjerno odugovlačenje sa zaključivanjem natječaja za poslovne prostore Grada Splita gdje je šteta nastala gradu gotovo 1.000.000€", napisao je Ivošević.
Nastavio je tvrdnjom da je uslijedila brza reakcija u gradskoj upravi:
"17:29h Šuta tuče prekovremene i panično potpisuje zaključak koji ga čeka sedam mjeseci. Đava je straj", stoji u objavi.
Grad Split: "Nećemo podlijegati političkim ni medijskim pritiscima"
"Šuta opet financira državu": Optužbe o prenamjeni novca iz proračuna
U drugoj objavi, pod naslovom "ŠUTA OPET FINANCIRA DRŽAVU", Ivošević se osvrnuo na proračunske stavke i poteze gradske vlasti, tvrdeći da u Splitu "vertikala" između grada i države "funkcionira naopako".
"U novoj godini Tomislav Šuta nastavio je s naopakom 'vertikalom' i mimo Gradskog vijeća Grada Splita umanjio je sredstva namijenjena vrtićima za 255.500€ da bi donirao navedena sredstva Sveučilištu...", napisao je Ivošević, navodeći da je riječ o uređenju prostora u Hrvojevoj ulici radi pokretanja dislociranog studija Logopedije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.
Istodobno je naglasio kako načelno podržava otvaranje novih studija u Splitu, ali problem vidi u načinu financiranja:
"Ali sada vidimo da je nema ni Šuta koji plaća Fuchsov račun, a onda se rekordno zadužuje kod banaka", poručio je.