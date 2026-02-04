Kraj sage. Šuta potpisao zaključak o gradskim prostorima s natječaja iz 2025.: Odabrani zakupci za niz lokacija. Pogledajte sve detalje

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta konačno je potpisao Zaključak o izboru najpovoljnijih natjecatelja na javnom natječaju za zakup poslovnih prostora objavljenom 16. travnja 2025. godine. Prema dokumentu, za veći broj lokacija utvrđeni su najpovoljniji ponuditelji i cijene zakupa po četvornom metru, dok je dio natječaja poništen, a za dio prostora nije izabran zakupac ili nije zaprimljena nijedna prijava.

Od Marmontove do Narodnog trga

Zaključkom se, temeljem zapisnika gradskog povjerenstva, kao najpovoljniji natjecatelji navode pravne i fizičke osobe za niz poslovnih prostora u Splitu i okolici – od manjih kvadratura u gradskim kvartovima do atraktivnih lokacija u centru grada.

Među odabranima se ističu:

Sun special j.d.o.o. za prostor na Marmontovoj 1 (102,15 m²) uz zakupninu od 180,00 eura po četvornom metru bez PDV-a,

Plac Split d.o.o. za prostor na Narodnom trgu 5 (52,00 m²) uz 312,00 eura po četvornom metru bez PDV-a,

Kultna osamnaestica d.o.o. za prostor na Obali HNP 20 (39,84 m²) uz 638,00 eura po četvornom metru bez PDV-a,

Marin Grubišić, obrt Dalmatinska kreativa, za Mihovilovu širinu 5 (35,00 m²) uz 121,00 euro po četvornom metru bez PDV-a,

Marina Split d.o.o. za prostor u Cesarčevoj 2A (64,92 m²) uz 67,00 eura po četvornom metru bez PDV-a.

U zaključku su pobrojani i brojni drugi zakupci za adrese u Getaldićevoj, Dubrovačkoj, Kralja Tomislava, Kružićevoj, Šibenskoj, Vukovarskoj i drugim ulicama na području Splita i Žrnovnice.

Dio natječaja poništen, za dio prostora nije bilo interesa

Zaključkom gradonačelnika poništen je dio javnog natječaja koji se odnosi na poslovne prostore pod rednim brojevima 1 (Bosanska 4, Split), 9 (Doverska 5, Split) i 45 (Zoranićeva 1, Split).

Također, za pojedine prostore nije izabran najpovoljniji natjecatelj, dok za značajan broj lokacija nije pristigla niti jedna ponuda – uključujući više poslovnih prostora na području Splita, ali i lokacije u Sitnom Donjem, Sitnom Gornjem i Žrnovnici.

S najpovoljnijim natjecateljima Grad Split sklopit će ugovore o zakupu poslovnih prostora na određeno vrijeme, dok je za provedbu zaključka zadužen Upravni odjel za gradsku imovinu. Odluka će biti objavljena u Službenom glasniku Grada Splita.

Što je Grad Split danas objavio?

Grad Split je danas objavio da se zaključak odnosi na licitacije provedene tijekom primopredaje vlasti te da je tijekom postupka zaprimljen veći broj usmenih i pisanih prigovora. U objavi se spominju sumnje u regularnost dijela postupka i navodi o mogućoj "kontaminaciji" procesa, uz tvrdnje o kontaktima predstavnika prethodne vlasti s pojedinim zainteresiranim stranama.

Na objavu je reagirao Bojan Ivošević, koji je kritizirao višemjesečno odgađanje donošenja zaključka te poručio da je Grad zbog kašnjenja, prema njegovoj procjeni, ostao bez značajnih prihoda od zakupa. Ivošević je ujedno odbacio prozivke i uzvratio kritikama na račun aktualne gradske uprave, ističući da se cijeli slučaj koristi za političko prebacivanje odgovornosti.