Grad Split donio zaključak o zakupu gradskih prostora: Spominju prigovore i "kontaminaciju postupka", Ivošević uzvraća kritikama i proziva Šutu

Grad Split objavio je na društvenim mrežama Zaključak o izboru najpovoljnijih natjecatelja na javnom natječaju za zakup poslovnih prostora, navodeći kako su licitacije provedene u razdoblju primopredaje gradske vlasti te da je tijekom postupka zaprimljen veći broj usmenih i pisanih prigovora koji su upućivali na moguće nepravilnosti i, kako ističu, "kontaminaciju procesa".

"Prigovori" tijekom primopredaje vlasti

U gradskoj objavi navodi se da su prigovori uključivali i tvrdnje o "kontaktima i sastajanjima predstavnika prethodne gradske vlasti sa zakupoprimcima i drugim zainteresiranim strankama". Ističu pritom da se ti prigovori "nisu mogli uzeti u obzir prije donošenja Zaključka", ali da stranke u postupku, prema mišljenju službe, imaju pravo na prigovor nakon donošenja odluke.

Grad posebno naglašava kako važećim propisima "nije propisan rok za donošenje Zaključka", pa tvrde da su u ovom postupku postupali "odgovorno, zakonito i s dužnom pažnjom", bez podlijeganja "političkim pritiscima, pritiscima pojedinaca ili pritiscima putem medija".

Prema objavi, zatraženo je pisano mišljenje Odsjeka za pravno zastupanje iz siječnja ove godine, u kojem su, kako navode, "razmotrene sve relevantne okolnosti predmetnog postupka", te je odluka o odabiru donesena na temelju navedenog mišljenja. Istodobno, Grad Split navodi da je pokrenuo proceduru izrade izmjene Odluke o zakupu poslovnog prostora kako bi se "otklonili nedostaci u postupku provedbe budućih procedura".

U zaključku objave poručuju da će odluke donositi "isključivo u skladu sa zakonom i na temelju stručnih mišljenja nadležnih službi". Grad Split odbacuje i tvrdnje o "navodnom gubitku prihoda zbog duljine postupka" s obzirom na to da je, kako navode, "velik broj gradskih prostora godinama bio prazan, bez poduzetih konkretnih mjera za njihovo stavljanje u funkciju", što se, dodaju, vidi iz "priložene tablice o poslovnim prostorima".

Ivošević: "Sedam mjeseci rastezanja" i "gotovo milijun eura propuštenog najma"

U komentarima ispod objave javio se Bojan Ivošević, bivši dogradonačelnik Splita i gradski vijećnik, koji je kritizirao način na koji Grad tumači prigovore i "kontaminaciju".

"Znači kad netko ne preda valjanu prijavu i nakon toga se obrati Gradu Splitu i mi ga odbijemo, nakon provjere navoda, uz napomenu da je sve provedeno po zakonu to je kontaminacija. Ej reć radit će se po zakonu je kontaminacija", napisao je Ivošević.

U nastavku je ustvrdio da je, prema njegovim riječima, gradonačelnik Tomislav Šuta nakon izbora "iste te ljude primio u ured gradonačelnika", zbog čega se, kako tvrdi, donošenje zaključka "rasteže sedam mjeseci".

"Ali kad Tomislav Šuta nakon izbora iste te ljude primi u ured gradonačelnika i radi toga rasteže donošenje ovog zaključka sedam mjeseci je ispravno, moralno, čestito i ključno nema kontaminacije procesa", naveo je.

Ivošević je pritom iznio procjenu o financijskim posljedicama odgode: "Čestitke gradonačelniku na izgubljenih gotovo miljun eura na ime propuštenog najma u ovih sedam mjeseci. Nek opet kaže da fali para i da se jadan treba zadužiti."

U završnoj poruci dodao je: "P.s. slatko kako se brzo potpisuje zaključak kad USKOK pokuca na vrata."