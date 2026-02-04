Grad Split: "Nećemo podlijegati političkim ni medijskim pritiscima"

Sve informacije u ovom slučaju objavio je Grad Split, koji navodi da su licitacije u sklopu predmetnog natječaja provedene u razdoblju primopredaje gradske vlasti, a postupak je, ističu, od početka pratio veći broj prigovora.

Prema navodima Grada, tijekom provedbe postupka zaprimljen je "veći broj usmenih i pisanih prigovora" koji su ukazivali na moguće nepravilnosti i "kontaminaciju procesa". U objavi se spominju i navodi o "kontaktima i sastajanjima predstavnika prethodne gradske vlasti sa zakupoprimcima i drugim zainteresiranim strankama".

"Prigovori se nisu mogli uzeti u obzir prije donošenja zaključka"

"Prigovori se nisu mogli uzeti u obzir prije donošenja Zaključka", poručuju iz Grada, dodajući kako "stranke u postupku, prema mišljenju službe, imaju pravo na prigovor nakon njezina donošenja".

"Važećim zakonskim propisima nije propisan rok za donošenje Odluke", navodi Grad Split, uz tvrdnju da se "postupalo odgovorno, zakonito i s dužnom pažnjom, bez podlijeganja političkim pritiscima, pritiscima pojedinaca ili pritiscima putem medija".

"Zatraženo je pisano mišljenje Odsjeka za pravno zastupanje iz siječnja ove godine", stoji u objavi, uz napomenu da je "Odluka o odabiru donesena na temelju navedenog mišljenja".

"Grad Split pokrenuo je proceduru izrade izmjene Odluke o zakupu poslovnog prostora kako bi se otklonili nedostaci u postupku provedbe budućih procedura", poručuju.

"Grad Split odbacuje tvrdnje o navodnom gubitku prihoda zbog duljine postupka", navodi se u priopćenju, uz obrazloženje da je "velik broj gradskih prostora godinama bio prazan, bez poduzetih konkretnih mjera za njihovo stavljanje u funkciju".

"Odluke ćemo donositi isključivo u skladu sa zakonom"

"Grad Split naglašava kako neće podlijegati političkim, medijskim niti pritiscima pojedinaca", stoji u objavi, uz poruku da će odluke donositi "isključivo u skladu sa zakonom i na temelju stručnih mišljenja nadležnih službi".