Šuta objavio: Spaladium Arena vraća se u vlasništvo Grada Splita!

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta objavio je da se Spaladium Arena vraća u vlasništvo Grada Splita. "Potpisao sam ugovor o kupoprodaji kojim Grad Split preuzima Spaladium Arenu i time završava postupak njezina povratka u vlasništvo grada. Nakon dugog niza pravnih i financijskih postupaka stvoreni su uvjeti da ovaj važan sportski i manifestacijski prostor ponovno stavimo u funkciju građana, sporta i događanja", poručio je Šuta.

Njegova objava označava završetak dugotrajnog procesa oko jednog od najpoznatijih i najproblematičnijih gradskih objekata, koji je godinama bio simbol neriješenih imovinsko-pravnih i financijskih odnosa.

Mjesecima u fokusu javnosti

O Spaladium Areni proteklih se mjeseci učestalo pisalo, ponajprije u kontekstu pokušaja da se ovaj objekt napokon vrati pod kontrolu Grada Splita i ponovno stavi u funkciju. U javnosti su se otvarala pitanja o modelu preuzimanja, financijskoj konstrukciji, stečajnim i pravnim koracima te mogućim budućim namjenama prostora koji je godinama bio izvan pune funkcije. Posebnu pozornost izazivale su informacije o pregovorima, odlukama vjerovnika i pravnim mehanizmima kojima bi Grad mogao doći do Arene, a cijeli proces pratile su i brojne političke reakcije.

Priča o Spaladium Areni posljednjih je mjeseci bila jedna od važnijih tema na splitskoj političkoj i javnoj sceni. U fokusu su bili pravni i financijski postupci koji su trebali dovesti do konačnog raspleta, odnosno do toga da Grad ponovno preuzme objekt. Istodobno se govorilo i o tome koliko će cijeli postupak stajati, je li ranije bilo drugih mogućnosti te može li se konačno zatvoriti višegodišnje poglavlje neizvjesnosti oko Arene.

Današnja objava gradonačelnika pokazuje da je taj proces sada priveden kraju.

Što slijedi za Spaladium Arenu?

Nakon povratka u vlasništvo Grada, ključno pitanje postaje što dalje sa Spaladium Arenom i na koji način će se ovaj veliki prostor ponovno osposobiti za sport, koncerte, sajmove i druga događanja. Šuta je u svojoj objavi naglasio upravo taj cilj – vratiti Arenu u funkciju građana, sporta i manifestacija. Time se otvara novo poglavlje za objekt koji je godinama bio tema sporova, čekanja i neiskorištenog potencijala.