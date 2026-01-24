Close Menu

Spaladium Arena vraćena Splićanima: Grad preuzeo potraživanja za 5 milijuna eura

Hoće li se Arena uskoro otvoriti?
Tomislav Šuta

Grad Split potpisao je ugovor o kupoprodaji potraživanja kojim, kako je objavio gradonačelnik Tomislav Šuta, za 5 milijuna eura preuzima Spaladium Arenu, čija se vrijednost procjenjuje na oko 60 milijuna eura.

Šuta ističe da se ovim potezom trajno rješava i veliki financijski teret – više od 120 milijuna eura bankovnih potraživanja koji je godinama opterećivao projekt. Sljedeći korak je sanacija Arene uz pomoć države, nakon čega bi se, prema najavi, u Split trebala vratiti velika glazbena, sportska i druga događanja.

Gradonačelnik poručuje i da je plan kako se Arena već iduće godine ponovno otvori građanima.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
3