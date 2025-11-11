Šuta o rebalansu proračuna: "Ako se ovo ne usvoji moglo bi biti problema za bivšeg gradonačelnika. Morat ću poduzeti određene mjere..."

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta održao je konferenciju za medije u zgradi Banovine, a tema konferencije bio je prijedlog rebalansa proračuna Grada Splita za 2025. godinu.

Podsjetimo, Igor Stanišić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita, sazvao je 7. sjednicu Gradskog vijeća, koja će se održati u srijedu, 12. studenoga 2025. godine u Banovini.

Na dnevnom redu sjednice nalazi se više od 50 točaka, među kojima se ističu važni financijski i razvojni dokumenti Grada Splita. Vijećnici će, među ostalim, raspravljati o Polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna Grada Splita za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine, prvim izmjenama i dopunama programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, kao i o rebalansu proračuna Grada Splita – IV. izmjenama i dopunama proračuna za tekuću godinu.

Pred vijećnicima će biti i odluka o zaduživanju Grada Splita za izgradnju kapitalnih projekata, uključujući i garažu na Sućidru – Perivoj Ane Roje, zatim odluke o otpisu potraživanja, davanju koncesija te izmjene odluka o reklamnim površinama i razini dopuštene buke tijekom manifestacija.

Uz financijske i infrastrukturne teme, vijećnici će imati priliku razmotriti i izvješća o radu kulturnih, sportskih i obrazovnih ustanova Grada Splita za 2024. godinu.

"Ono što je jako bitno je rebalans proračuna Grada Splita. Rebalans proračuna Grada Splita je išao isključivo na traženje stručnih službi. Ono što ja moram istaknuti jest da, kad sam došao na mjesto gradonačelnika, mi nije bio cilj da stvaram neke probleme. Niz je nelogičnosti isplivalo na vidjelo i trenutak je da se stvari, loši potezi i radnje koje se nisu smjele raditi - korigiraju. Ovdje prije svega govorimo o fiskalnoj odgovornosti. Proračunske stavke koje se predvide u proračunu, trebaju se i izvršiti. Problem je ukoliko stavke nisu bile predviđene u proračunu. To se dogodilo u ovoj godini. Nažalost, mi plaćamo izborni proces koji je bio i sada je na meni, kao gradonačelniku, u zaštitu ljudi koji su radili isplate iz proračuna po nalogu bivšeg gradonačelnika - da se to korigira. Prvenstveno tu mislim na isplate koje se tiču vrtića, kulture, sporta, prometa. To je oko deset milijuna eura. Isto tako što se tiče komunalnog održavanja, u pitanju je oko pet milijuna eura. Određene isplate su išle, a zakonski nisu smjele. Ovom prilikom želim istaknuti da će se sutra naći i točka dnevnog reda koja se tiče zaduženja za garažu Ana Roje. Ana Roje je u fazi izgradnje i to podupiremo. Za tu garažu je sklopljen ugovor, a nisu osigurana financijska sredstva. Imamo još dva takva slučaja, radimo istraživanje tržišta i kad se naprave sve analize također bi trebali izaći na iduću sjednicu Gradskog vijeća", kaže Šuta te nastavlja:

"Ovdje su na potezu sada svi gradski vijećnici, a isto tako podrazumijevam i vijećnici stranke Centar. Ukoliko se sve ovo ne usvoji bit će veliki problem za sve one koji su potpisivali dokumente i radili isplate iz proračuna, a isto tako i problem za bivšeg gradonačelnika. Ja ću u tom slučaju morati poduzeti određene mjere, zna se procedura kako se te stvari trebaju korigirati. Pozivam sve na razum, činjenica je da prije svega treba zaštititi ljude koji su morali izvršavati naloge i upute bivše gradske vlasti. Fiskalna odgovornost je na prvom mjestu i korigiranje neodgovornog upravljanja u Gradskoj upravi".

Šuta kaže da ustrojstvo gradske vlasti ima svoje nedostatke, kao i da je cilj da sustav bude efikasan.

"Smatram da je samo ustrojstvo gradske vlasti imalo nedostatke i prije ove gradske vlasti, prvenstveno mislim na društvene djelatnosti. To je mastodont od upravnog odjela, tko god na njega dođe, teško je upravljati jer je praktički isprepleteno pet različitih područja. Ono što želimo naglasiti je upravni odjel za promet. Svi znamo da je promet rak rana grada Splita, želimo u perspektivi graditi ljude koji će se baviti isključivo problematikom cestovnog prometa koji će povezati sa željezničkim i brodskim prijevozom", kaže Šuta.