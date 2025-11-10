Šuta je kasno navečer najavio konferenciju za medije. Evo zbog čega

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta sutra će održati konferenciju za medije u zgradi Banovine. Tema konferencije bit će nadolazeća sjednica Gradskog vijeća te prijedlog rebalansa proračuna Grada Splita za 2025. godinu.

Kako je priopćeno iz Ureda Grada, gradonačelnik će tom prilikom obrazložiti ključne naglaske predloženih izmjena proračuna, kao i najvažnije točke koje će se naći pred vijećnicima na idućoj sjednici Gradskog vijeća.

Podsjetimo, Igor Stanišić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita, sazvao je 7. sjednicu Gradskog vijeća, koja će se održati u srijedu, 12. studenoga 2025. godine u Banovini.

Ključne točke dnevnog reda

Na dnevnom redu sjednice nalazi se više od 50 točaka, među kojima se ističu važni financijski i razvojni dokumenti Grada Splita. Vijećnici će, među ostalim, raspravljati o Polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna Grada Splita za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine, prvim izmjenama i dopunama programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, kao i o rebalansu proračuna Grada Splita – IV. izmjenama i dopunama proračuna za tekuću godinu.

Pred vijećnicima će biti i odluka o zaduživanju Grada Splita za izgradnju kapitalnih projekata, uključujući i garažu na Sućidru – Perivoj Ane Roje, zatim odluke o otpisu potraživanja, davanju koncesija te izmjene odluka o reklamnim površinama i razini dopuštene buke tijekom manifestacija.

Uz financijske i infrastrukturne teme, vijećnici će imati priliku razmotriti i izvješća o radu kulturnih, sportskih i obrazovnih ustanova Grada Splita za 2024. godinu.

Izvješća ustanova i kulturnih organizacija

U drugom dijelu sjednice, Gradsko vijeće razmatrat će godišnja izvješća brojnih javnih ustanova koje djeluju u Splitu, među kojima su: Hrvatsko narodno kazalište Split, Gradsko kazalište mladih, Gradsko kazalište lutaka, Muzej Domovinskog rata, Muzej Grada Splita, Etnografski muzej, Galerija umjetnina, Gradska knjižnica Marka Marulića, Multimedijalni kulturni centar, Zlatna vrata, Prirodoslovni muzej i Zoološki vrt te Hrvatski pomorski muzej.

Bit će predstavljena i izvješća dječjih vrtića "Marjan", "Grigor Vitez", "Radost" i "Cvit Mediterana", kao i ustanova DES, Javne ustanove Sportski objekti te Splitskog saveza sportova. Uz to, Vijeće će razmotriti i financijska izvješća sportskih društava HNK Hajduk i KK Split za 2024. godinu.

Dodatne odluke i kadrovska pitanja

Na dnevnom redu nalaze se i kadrovske odluke, među kojima su izmjene u sastavu Socijalnog vijeća i Vijeća za prevenciju kriminaliteta, te prijedlog za razrješenje i imenovanje člana Odbora za izbor i imenovanja.

Vijećnici će odlučivati i o ustrojstvu upravnih tijela Grada Splita, kao i o nekoliko zaključaka vezanih uz pravo prvokupa kulturnih dobara te plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2026. godinu.

Iz Gradske uprave poručuju da će materijali za točku o Planu djelovanja Grada Splita u području prirodnih nepogoda biti dostavljeni nakon sjednice Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Također, materijali vezani uz točke od 51. do 53. dnevnog reda, koji se odnose na kadrovske promjene u gradskim vijećima, bit će dostavljeni po održavanju sjednice Odbora za izbor i imenovanja.