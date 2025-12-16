Šuta o Kerumu: "Zakon je za sve jednak". Ivošević: "Ovo je koalicija predsjednika kriminalne organizacije u Splitu, čovjeka na Bilicama i čovjeka koji je osuđen za obiteljsko nasilje"

Uoči početka 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, gradonačelnik Tomislav Šuta i nezavisni vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević dali su izjave za medije, osvrnuvši se na prijedlog gradskog proračuna koji se danas nalazi na dnevnom redu, ali i na aktualno uhićenje Željka Keruma zbog vožnje bez važeće vozačke dozvole.

Gradonačelnik Tomislav Šuta kratko je komentirao slučaj Kerum, naglasivši da pred zakonom ne smije biti izuzetaka.

"Zakon je za sve jednak. Onaj tko se ogriješi, taj zakon treba poštovati", poručio je Šuta.

S druge strane, znatno oštriji u istupima bio je nezavisni vijećnik Bojan Ivošević, koji je govorio o političkim odnosima u Gradskom vijeću te strukturi vlasti u Splitu. Istaknuo je kako se većina projekata koji se danas predstavljaju kao aktualni temelji na radu prethodne gradske administracije.

"Preko 90 posto projekata započeto je u našem mandatu. Svatko tko ne podržava način na koji rade HDZ i Tomislav Šuta, u nadzornim odborima ima Željka Keruma. Netko tko je do jučer bio predsjednik SDP-a danas je uz HDZ. Na to smo odavno upozoravali", rekao je Ivošević.

Komentirajući pritvaranje Željka Keruma, Ivošević je iznio niz teških optužbi na račun aktualnih političkih savezništava u gradu.

"Ovo je koalicija predsjednika kriminalne organizacije u Splitu, čovjeka na Bilicama i čovjeka koji je osuđen za obiteljsko nasilje. Te tri osobe čine kičmu vlasti u Gradu Splitu. Kerum već odavno vozi bez vozačke dozvole, bahat je i ne zanima ga sigurnost ostalih sudionika u prometu", ustvrdio je Ivošević.