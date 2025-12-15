Šuta će Matijevića postaviti za voditelja projekta hotela Zagreb: "Bit ću volonter"

U Banovini je danas održana konferencija za medije na kojoj je predstavljena inicijativa Davora Matijevića, bivšeg SDP-ovca i danas nezavisnog gradskog vijećnika, te nekadašnjeg gradskog vijećnika Ante Zoričića, prema kojoj bi hotel Zagreb na Duilovu u Splitu u budućnosti trebao biti prenamijenjen u dom za starije i nemoćne.

Zahvala vijećnicima, gradonačelniku i premijeru

Na konferenciji održanoj u maloj dvorani Gradske uprave, Davor Matijević zahvalio je gradskim vijećnicima i gradonačelniku Tomislavu Šuti, koji je podržao inicijativu, kao i premijeru Andreju Plenkoviću. Osim toga, istaknuo je važnu stvar: da će on, uz kolegu Zoričića, biti postavljen za voditelja projekta hotela Zagreb te da će sve obavljati volonterski.

"Želim se zahvaliti svim gradskim vijećnicima i gradonačelniku Šuti koji je podržao ovu inicijativu. Moram se zahvaliti i premijeru Plenkoviću koji je stao na stranu splitskih umirovljenika. Posebna zahvala i braniteljima i braniteljskim udrugama, Ivici Bubiću i Kristijanu Petricu. Mediji su bili naši saveznici u ovim danima. Ovo je velika stvar za grad Split i za splitske umirovljenike", kazao je Matijević.

Dodao je kako će priča biti završena tek kada splitski umirovljenici usele u dom, naglasivši da je proces složen: od ispunjavanja uvjeta za darovnicu, preko izrade projekta, do definiranja načina funkcioniranja buduće ustanove.

"Ja ću biti voditelj ovog projekta i odmah da naglasim, ja sam u ovom projektu volonter. Mi smo ovdje bez ikakvih naknada, očito moram i takve stvari naglašavati", poručio je.

"Priča je završena tek kad umirovljenici usele"

Matijević je naglasio da je cilj projekta osigurati mjesto u kojem će splitski umirovljenici provoditi starost.

"Splitski umirovljenici su ti koji će provoditi svoju starost i svoje posljednje dane", istaknuo je. Ante Zoričić rekao je da je u pitanju veliki javni interes te istaknuo ulogu medija. "Mediji su na ovom primjeru pokazali najveću snagu. Molim vas da nam i dalje pomognete, dobili smo priliku napraviti velike stvari za naše umirovljenike", kazao je. Najavio je formiranje tima, s Davorom Matijevićem kao voditeljem projekta, te pojasnio da slijedi niz zahtjevnih koraka.

"U ovim daljnjim koracima mi moramo realizirati darovnicu. Legalnost objekta je upitna i ući ćemo u tu problematiku da dokažemo što je sve upitno. Morat će se mijenjati GUP, onda ide idejno rješenje. Tek kad se napravi glavni projekt, onda možemo pričati o domu", rekao je Zoričić.

Dodao je da će sve raditi volonterski te da im je potrebna podrška medija. "Bit ćemo bezobzirni, a drugačije se ne može. Ovo je samo prvi korak, a posao će biti završen kada ljudi tamo usele", poručio je.

Zoričić se osvrnuo i na pitanje političke trgovine. "Teško je definirati političku trgovinu. Mogao je Davor Matijević kao što su prethodnici dogovarati političku trgovinu, a ovo je jedan manevar u korist građana i daj Bože da bude više takve političke trgovine", kazao je.

Matijević je potom rekao da je HDZ podržao njegov uvjet te da će on sutra podržati proračun, naglasivši da nije dio koalicije. "HDZ je podržao moj uvjet i ja ću sutra podržati proračun, ja nisam dio koalicije. Definiramo još neke amandmane", rekao je.

"Ovo je javni interes, na kritike sam navikao"

Zaključno je poručio kako ga kritike ne zanimaju te da je zadovoljan ishodom.

"Podržat ću proračun, mogu reći da sam sretan zbog toga. Puljku sam podržao proračun dva puta, pa me samo provlačio kroz blatu. Ovo je javni interes, na kritike sam navikao, i to me ne zanima. Osjećaj nakon što sam vidio snimku sjednice Vlade RH, taj osjećaj želim svakom gradskom vijećniku u Gradskom vijeću Grada Splita", zaključio je Matijević.