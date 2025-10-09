Što će biti s hotelom Zagreb? Splitski vijećnici odlučili su u kojem će se smjeru ići u budućnosti. Evo zaključaka

Na današnjoj, petoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita vijećnici su raspravljali o prijedlogu zaključka kojim bi se pokrenula inicijativa za prenamjenu zapuštenog Hotela Zagreb u dom za starije osobe. Inicijativu je podnio nezavisni vijećnik Davor Matijević, a tema je izazvala živu i sadržajnu raspravu među vijećnicima različitih političkih opcija.

Puljak: "Hotel Zagreb je simbol nebrige države i županije"

Vijećnica stranke Centar Marijana Puljak istaknula je kako je hotel Zagreb "simbol nebrige prema vlastitoj imovini", podsjetivši da je objekt već desetljećima zapušten i bez prave namjene.

"Nakon tri desetljeća nebrige države i Splitsko-dalmatinske županije, sada smo se sjetili ovoga, i dobro je što je tako. Nadam se da će ova inicijativa uroditi plodom te da će Republika Hrvatska prepustiti hotel Gradu Splitu", kazala je Puljak, dodavši da prošla gradska vlast nije mogla riješiti problem koji se "30 godina od strane HDZ-a zanemarivao".

"Spin i laž je da prošla gradska vlast bila socijalno neosjetljiva, to je laž. Naprotiv, bila je socijalno najosjetljivija. Pokrenut je niz projekata i programa. Mora biti jasno tko će financirati, analizirati i voditi ovaj projekt. Analiza je ključna, ali ne da bi se projekt zaustavio, već da bi bio održiv", poručila je Puljak.

Prkić: "Projekt mora uključiti i državu"

Vijećnik stranke Direkt Jakov Prkić upozorio je na financijsku i organizacijsku zahtjevnost projekta te istaknuo kako se u prenamjenu Hotela Zagreb moraju uključiti sve razine vlasti – Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija i Republika Hrvatska.

"Bez diobe troškova, teško ćemo doći do cilja. Kad država nešto daruje, obično odredi za što daruje i postavi rokove. Trebat će razgovarati s državom i dogovoriti se, a nadam se da će se cijela površina darovati Gradu Splitu kako bismo imali slobodu odlučivanja", rekao je Prkić.

Šuta: "Svi veliki strateški projekti u Splitu ostvareni su u suradnji s Vladom RH i Splitsko-dalmatinskom županijom"

Riječ je tijekom rasprave uzeo i Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita. "Domovi za starije i centri za umirovljenike važna su tema. Potrebna je, osim Pazdigrada, još jedna lokacija. Tamo će se izgraditi centar za umirovljenike, a što se tiče hotela Duilovo, važno je da idemo u tom smjeru te da težimo tome da i tamo bude prostor za umirovljenike. Svi se s ovim slažemo. Mislim da je nepotrebno govoriti o nadležnosti, jer Grad Split ima sve u svojim rukama i može, odnosno mora, ovo riješiti. Žao mi je što smo propustili neke ranije prilike, ali i dalje smatram da je ovo dobar put. Idemo prema Vladi RH da nam se dodijeli darovnica za hotel Duilovo, i ne može se reći da država ovdje ne stoji iza nas. Svi veliki strateški projekti u Splitu ostvareni su u suradnji s Vladom RH i Splitsko-dalmatinskom županijom. Moramo izraditi dokument kad već idemo po darovnicu Republici Hrvatskoj", kazao je Šuta.

Matea Dorčić, zamjenica gradonačelnika Grada Splita detaljno je upoznala javnost sa svim smjernicama i protokolima ako bi se u Splitu išlo u smjeru da hotel Duilovo postane dom za starije i nemoćne.

Na kraju su iz rasprave o prijedlogu zaključka kojim bi se pokrenula inicijativa za prenamjenu zapuštenog Hotela Zagreb u dom za starije osobe donijeti su zaključci, a Gradsko vijeće jednoglasno je podržalo inicijativu Davora Matijevića, nezavisnog vijećnika u GV-u Grada Splita. Podsjetimo, incijativa je pokrenuta od njega i bivšeg splitskog gradskog vijećnika Ante Zoričića iz političke incijative PopraviGrad. Također, prihvaćen je i prijedlog Bojana Ivoševića da se u zaključak doda zahtjev da se zaustavi spor MORH-a i Ministarstva prometa, mora i infrastrukture oko pomorskog dobra. ZAKLJUČAK o pokretanju inicijative za prenamjenu Hotela Zagreb u Splitu u dom za starije osobe Gradsko vijeće Grada Splita smatra da objekt Hotela Zagreb na Duilovu predstavlja iznimno vrijedan javni resurs koji treba staviti u funkciju od općeg interesa – kao dom za starije osobe. Gradsko vijeće Grada Splita poziva Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Ministarstvo državne imovine da, u suradnji s Gradom Splitom, pokrenu postupak prenamjene i prijenosa vlasništva ili upravljanja objektom Hotela Zagreb na Grad Split, u svrhu uspostave doma za starije osobe. Grad Split se obvezuje, nakon eventualnog prijenosa upravljanja ili vlasništva, izraditi projektni plan i osigurati potrebne uvjete za prenamjenu i obnovu objekta u dom za starije osobe, kroz vlastita sredstva ili putem nacionalnih i EU fondova. Ovaj Zaključak dostavit će se: Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, Ministarstvu državne imovine te svim nadležnim institucijama i službama Grada Splita. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Splita". OBRAZLOŽENJE Gradsko vijeće Grada Splita, polazeći od činjenice da je posljednji dom za starije osobe u Splitu izgrađen 1989. godine, te da se na listi čekanja nalazi više od 5.000 građana, jasno ukazuje na dugogodišnji manjak smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe. Gradsko vijeće Grada Splita ističe hitnu potrebu izgradnje većeg broja domova za starije sugrađane, budući da postojeće liste čekanja višestruko nadmašuju kapacitete sadašnjih objekata, te jedan dom ne može riješiti ovaj gorući društveni problem. S obzirom na to da realizacija svakog novog projekta zahtijeva najmanje šest godina, Gradsko vijeće smatra kako je adaptacija i prenamjena kompleksa Hotela Zagreb u dom za starije osobe najbrže i najrealnije rješenje, koje se uz dobru volju i iskren angažman može provesti u roku od dvije godine. U skladu s tim, Gradsko vijeće izražava potrebu da Hotel Zagreb postane dom za starije sugrađane te poziva Vlada Republike Hrvatske da darovnicom ustupi navedeni kompleks Gradu Splitu u svrhu njegove adaptacije i nadogradnje. Grad Split će, po preuzimanju, izvršiti prenamjenu postojećeg objekta u društvenu namjenu (D-namjena), a po završetku radova i opremanja, objekt će privremeno služiti kao smještaj za sportaše koji će sudjelovati na Sveučilišnim igrama, čiji je Split domaćin. Nakon završetka tog događaja, objekt će trajnom prenamjenom postati dom za umirovljenike, čime će se značajno unaprijediti kvaliteta života starijih sugrađana i doprinijeti razvoju socijalne skrbi u Gradu Splitu.