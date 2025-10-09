Rasprava o budućnosti hotela Zagreb na Duilovu na splitskom Gradskom vijeću. Hoće li oronuli kompleks "dobiti" umirovljenici?

Na današnjoj, petoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita vijećnici su raspravljali o prijedlogu zaključka kojim bi se pokrenula inicijativa za prenamjenu već pomalo oronulog Hotela Zagreb, kojim upravlja Republika Hrvatska, u dom za starije osobe. Inicijativu je podnio nezavisni vijećnik Davor Matijević, a prijedlog je potaknuo živu raspravu među vijećnicima različitih političkih opcija.

Čelan: "Naši stari zaslužuju dostojanstvenu starost u svom gradu"

HDZ-ov vijećnik Marijan Čelan istaknuo je važnost brige o starijim sugrađanima te podsjetio na predizborna obećanja gradske vlasti.

"Odbijam s gnušanjem da naši građani nemaju izbora. Naši stari su zaslužili da provedu starost u gradu kojeg vole i u kojem su živjeli sa svojom obitelji. U kampanji je jasno definirano da ćemo voditi računa i o starijima i o mladima. Gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je gradnju centra za umirovljenike kod škole na Pazdigradu. Dužnost svih nas je da se brinemo za naše umirovljenike – praktički smo svi sada ovdje za dom", kazao je Čelan uz dozu humora na kraju izlaganja.

Podrška iz HSLS-a i HGS-a

Potporu prijedlogu dao je i Hrvoje Bašić iz HSLS-a, koji je pozvao sve vijećnike da zajednički podrže inicijativu.

"Ovaj zaključak podržavam i pozivam sve da ga podrže. Hotel Zagreb treba prenamijeniti u dom za umirovljenike i predati Gradu Splitu, budući da je trenutno u vlasništvu Republike Hrvatske", rekao je Bašić.

Slično stajalište izrazila je i Lidija Bekavac iz HGS-a, podsjetivši da je njezina stranka prijedlog za prenamjenu hotela predlagala još prije šest godina.

"Već smo tada, pod vodstvom Željka Keruma, tražili da se hotel prenamijeni u dom za starije. Danas on izgleda strašno, a mi se i dalje borimo da država taj prostor preda Gradu Splitu kako bi naši stari imali sretniju starost", istaknula je Bekavac.

Ivošević: "Ova ideja je nužnost – naši stariji nemaju gdje"

Nezavisni vijećnik Bojan Ivošević podsjetio je da je Grad Split već 2021. pokušao preuzeti upravljanje objektom, ali je tada Ministarstvo obrane (MORH) odbilo prijedlog. "MORH nas je 2021. odbio, a sada se radi sa Sveučilištem u Splitu. Uvažavajući Sveučilište, smatram da bi bilo korektnije prvo razgovarati s Gradom Splitom. Ova ideja je nužnost, jer naši umirovljenici nemaju gdje. Bojim se da će stariji ljudi kod nas umirati sami, bez ikoga", upozorio je Ivošević.

Dodao je i da Grad Split preuzima odgovornost koju bi trebala dijeliti i Splitsko-dalmatinska županija. "Isključivanje Županije iz ove priče je izdaja Splićana jer i oni plaćaju porez. Želim znati koji je plan župana Blaženka Bobana i Splitsko-dalmatinske županije, jer 30 godina nema reakcije. Splićani daju novac kroz porez Županiji, a sada Grad mora uskakati kako bi pomogao", rekao je Ivošević.

Inicijativa za prenamjenu Hotela Zagreb u dom za starije osobe naišla je na široku podršku većine vijećnika, bez obzira na političku pripadnost. Unatoč tehničkim i vlasničkim preprekama, rasprava je pokazala da postoji konsenzus o potrebi za novim kapacitetima za umirovljenike u Splitu.