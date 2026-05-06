Snaga zajedništva: Kineziološki fakultet potiče solidarnost i volontiranje

Kineziološki fakultet u Splitu, uz svoju obrazovnu i znanstveno-istraživačku djelatnost, prepoznaje društvenu angažiranost kao jedan od važnih strateških smjerova vlastitog razvoja i djelovanja.

Kroz sustavno povezivanje sa zajednicom Kineziološki fakultet nastoji promicati vrijednosti solidarnosti, odgovornosti, volontiranja i aktivnog građanstva, istodobno potičući studente na razvoj stručnih i ljudskih kompetencija izvan nastavnih okvira. Takav pristup potvrđuje uvjerenje da visoko obrazovanje ne završava u učionici, već svoju punu vrijednost ostvaruje kroz konkretan doprinos društvu i unapređenju kvalitete života zajednice. Sudjelovanjem u humanitarnim akcijama, zdravstveno usmjerenim programima i projektima društvene uključenosti, Fakultet kontinuirano gradi most između akademske zajednice i građana. Primjer takvog djelovanja vidljiv je kroz dugogodišnje vježbanje s osobama treće životne dobi u parku gradskog kvarta Mertojak, gdje profesorica Nataša Zenić Sekulić tri puta tjedno vježba sa starijim osobama. Vježbe razgibavanja, istezanja i šetnja kroz park drži starije ljude vitalnim i čini zadovoljnima.

Suradnja s nastavnom bazom Udruge MOST koja uključuje humanitarnu utakmicu studenata/volontera Kineziologije i učenika IV. gimnazija Marko Marulić Split.

Kako bi, već sad tradicionalno, proslavili Dan škole, učenici IV. Gimnazije su igrali humanitarnu nogometnu utakmicu sa studentima KIFST-a, jedne od fakultetskih nastavnih baza Udruge MoSt. Nastavlja se projekt koji je započeo još 2019. godine kad je školski volonterski klub 'Marul' na Dan škole organizirao utakmicu između svojih učenika i Hrvatske nogometne reprezentacije beskućnika kako bi osvijestili problematiku beskućništva među svojim vršnjacima. Utakmica školaraca i Mostovaca je i ove godine održana na pomoćnom terenu Hajduka na Poljudu, a sav donirani novac koristit će se za potrebe Centra za beskućnike.

Primjer društvene odgovornosti pogledajte u videu.