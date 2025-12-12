Vlada odlučila: Split dobiva prostor za novi centar za starije u bivšem Hotelu Zagreb

Gradu Splitu država će darovati Hotel „Zagreb”, smješten u kompleksu bivšeg vojnog odmarališta Duilovo, odlučila je Vlada na sjednici u petak, a ta će se nekretnina, na inicijativu Grada Splita, prenamijeniti u centar za starije osobe, poručilo je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Time će se značajno unaprijediti kvaliteta života starije populacije Grada Splita te osigurati veći stupanj dostupnosti društvenih i socijalnih usluga toj osjetljivoj skupini stanovništva.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je da će se temeljem današnje odluke, a nakon što ime je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta uputio zaključak o pokretanju takve inicijative, osigurati pretpostavke za pokretanje svih potrebnih aktivnosti nadležnih državnih tijela radi ostvarenja projekta.

Ministar Bačić naglasio je značaj Centra za društveni razvoj i poboljšanje kvalitete života starijih osoba na području Splita.

Hotel „Zagreb“ nalazi se na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su na upravljanju Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Prema lokacijskoj informaciji Grada Splita od 1. studenoga 2025., područje obuhvaća više različitih namjena - turističku zonu T1, mješovitu zonu te manji dio javne zelene površine. Budući da postojeća struktura nije usklađena s planiranom izgradnjom Centra za starije osobe, nužno je pokrenuti izmjene prostorno-planskih dokumenata.

U prostoru Hotela „Zagreb“ nalaze se i zakupnici, čiji status mora riješiti Ministarstvo obrane. Tek nakon toga Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može preuzeti nekretnine i dalje postupati prema propisima o državnoj imovini.

Po preuzimanju nekretnina i izradi projektne dokumentacije od strane Grada Splita, steći će se uvjeti za pripremu Odluke o darovanju zemljišta Gradu Splitu za izgradnju Centra za starije osobe.

Donošenjem ovoga Zaključka Vlada Republike Hrvatske osigurava pokretanje svih potrebnih aktivnosti nadležnih tijela državne uprave s ciljem ostvarenja projekta od značaja za društveni razvoj i poboljšanje kvalitete života starijih osoba na području Grada Splita i šire regije.