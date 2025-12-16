Biškić o Kerumu koji je završio u pritvoru: "Lijepe jutarnje vijesti"

Uoči početka 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, vijećnik Marinko Biškić dao je izjavu medijima u kojoj se osvrnuo na aktualna politička događanja i nadolazeće točke dnevnog reda.
Komentirajući vijest da je Željko Kerum završio u pritvoru zbog vožnje bez vozačke dozvole, Biškić je istaknuo kako ga takav razvoj događaja ne iznenađuje. Naglasio je da to nije prvi put da se Kerum našao u sličnoj situaciji te poručio kako je posebno problematično što se radi o predsjedniku političke stranke.
"Lijepe jutarnje vijesti. To nije prvi put kod Željka Keruma. Najgore je što je to predsjednik jedne stranke koji se zaklinje u domoljublje, a ne poštuje zakone Republike Hrvatske. Svjesno voziti bez vozačke dozvole i to ponavljati, to je za svaku osudu", rekao je Biškić.
Također je potvrdio kako neće podržati točku dnevnog reda koja se odnosi na Prijedlog IV. izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.
"Logično je da ću glasati protiv proračuna", kazao je Biškić, osvrnuvši se i na odluku Davora Matijevića.
Dodao je kako je Matijevićeva odluka rizična, ali smatra da će Split time dobiti dom, što je, prema njegovim riječima, vrijedno spomena.