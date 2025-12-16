Kerum završio na Bilicama, evo što se dogodilo

Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS), završio je u zatvoru na Bilicama, gdje bi prema dostupnim informacijama trebao ostati do 29. prosinca.

Kako doznaje Dalmatinski portal, Kerum je u ponedjeljak sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj je nastala isključivo materijalna šteta. Međutim, utvrđeno je da je u trenutku nesreće upravljao automobilom bez važeće vozačke dozvole, što je bio razlog njegova zadržavanja.

Podsjetimo, Kerum je i ranije imao problema sa zakonom zbog prometnih prekršaja. U travnju ove godine sud u Gospiću kaznio ga je s 1.500 eura zbog prometne nesreće na autocesti. Njegov odvjetnik tada je tvrdio da Kerum nije bio za volanom, već da je kaznu platio umjesto supruge Fani.

Još ozbiljnija situacija zabilježena je vezano uz prometnu nesreću od 7. lipnja 2021. godine, kada je Kerum vozio unatoč dvjema šestomjesečnim zabranama upravljanja vozilom. Te zabrane izrekle su mu šibenska i splitska policija u veljači i travnju iste godine, uz novčane kazne.

Sutkinja je tada uvidom u prekršajnu evidenciju utvrdila da je Kerum ranije već više puta kažnjavan zbog prometnih prekršaja te mu je izrekla kaznu od 1.500 eura. Nova zabrana vožnje nije mu mogla biti izrečena jer je provjerom putem MUP-ove aplikacije „Kutak za vozače“ utvrđeno da mu je vozačka dozvola na dan 27. ožujka 2025. bila nevažeća. Umjesto toga dobio je šest negativnih bodova te je morao ponovno polagati vozački ispit.

Tom prilikom posebno je upozoren da je za kršenje zabrane vožnje predviđena novčana kazna u iznosu od 1.320 do 2.650 eura, ali i mogućnost zatvorske kazne do 60 dana.

Unatoč svemu, u ponedjeljak je napravio novi prometni prekršaj, nakon čega je završio „na hlađenju“ u splitskom zatvoru na Bilicama.

Vjest je komentirao bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević.

"Predsjednik nadzornog odbora tvrtke Žnjan završio je na Bilicama.

Čestitke Šuti na izboru.

Netko padne na porezu, netko na vožnji bez vozačke", poručio je Ivošević.