Šuta: "Marulićevi dani Split snažno povezuju s domaćom i međunarodnom scenom"

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu večeras su svečano otvoreni 36. Marulićevi dani, najvažnija nacionalna manifestacija posvećena suvremenoj hrvatskoj drami. Kao i svake godine, u sklopu otvorenja dodijeljene su i prestižne nagrade „Marin Držić“ za najbolje dramske tekstove.

Svečanosti su nazočili ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta sa zamjenicima Mateom Dorčić i Ivom Bilićem, v.d. intendanta HNK Split Božo Župić, kao i brojni predstavnici kulturnog i javnog života te istaknuti umjetnici.

Gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je važnost festivala za grad i kulturnu scenu.

– Ovaj festival nije samo kazališni događaj, već prostor susreta, dijaloga i razvoja suvremene hrvatske drame, koji Split snažno povezuje s domaćom i međunarodnom scenom – poručio je.

Marulićevi dani i ove godine potvrđuju značaj Splita kao grada kazališta i kulture, a tijekom festivalskih dana publiku očekuje niz predstava i popratnih programa koji donose presjek aktualne domaće i međunarodne kazališne produkcije.