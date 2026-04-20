Obuljen Kornižek na otvorenju 36. Marulićevih dana: "Ovo je poseban festival koji njeguje hrvatsko dramsko pismo"

Večeras je u Splitu svečano otvoreno 36. izdanje Marulićevih dana, najvažnijeg nacionalnog festivala posvećenog hrvatskom dramskom pismu. Tijekom idućih deset dana grad pod Marjanom ponovno postaje središte kazališne scene, okupljajući umjetnike i publiku oko najrelevantnijih suvremenih predstava.

Festival je otvoren izvedbom klasika Miroslava Krleže „Gospoda Glembajevi“ u režiji Ivice Buljana, čime je simbolično započeo program koji donosi presjek aktualne hrvatske dramske produkcije, ali i međunarodne suradnje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U sklopu svečanog otvorenja dodijeljene su i nagrade „Marin Držić“ za najbolje dramske tekstove za 2025. godinu, čime se dodatno potvrđuje važnost poticanja suvremenog dramskog stvaralaštva.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek poručila je da je ovogodišnji program iznimno kvalitetan i raznolik.

– Drago mi je da je i ove godine zanimljiv program s puno gostovanja, ima vrlo kvalitetnih domaćih, ali i stranih predstava. Evo, večeras se otvara s “Gospoda Glembajevi” bugarskog kazališta koju je postavio Ivica Buljan – kazala je.

Naglasila je da festival potvrđuje važnost hrvatskog dramskog pisma i kontinuiranu podršku njegovu razvoju.

– Potvrđuje se važnost Marulićevih dana kao posebnog festivala koji njeguje hrvatsko dramsko pismo, a večeras nagrađujemo najbolje hrvatske suvremene dramske tekstove, ali i posebnim mjerama potpore ih potičemo da se ta djela postavljaju – dodala je ministrica.

Istaknula je i kako festival svjedoči o bogatoj produkciji i interesu kazališta za domaće tekstove.

– Ovaj festival i Marin Držić zapravo svjedoče o toj bogatoj produkciji, o interesu hrvatskog kazališta za postavljanjem hrvatskih tekstova i veseli nas da se festival odvija tu, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu – poručila je.

Tijekom festivalskih dana publika će imati priliku pogledati ukupno 13 predstava koje tematiziraju suvremene društvene i intimne priče, dok će se paralelno održavati i brojni popratni programi, uključujući razgovore s autorima, izložbe i javne rasprave.

Marulićevi dani i ove godine potvrđuju status jednog od najvažnijih kulturnih događaja u Hrvatskoj, a Split još jednom postaje pozornica suvremene hrvatske drame.