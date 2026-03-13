Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta oglasio se na Facebooku o stadionu Poljud. Tema je to o kojoj se ovih dana stalno priča.

Evo što je poručio Šuta.

Građani će odlučiti o izgradnji novog stadiona!

S obzirom na značaj Poljuda i riječ koju sam građanima dao u kampanji, predložit ću dopunu dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća 17. ožujka i provedbu savjetodavnog referenduma kako bi građani odlučili o izgradnji stadiona na ovoj lokaciji.

Studija izvodljivosti pokazala je da je izgradnja novog stadiona na Poljudu financijski optimalna i proceduralno najbrža opcija. Ako građani podrže tu opciju, Split će najprije dobiti atletski stadion na Brodarici, a potom i novi nogometni stadion na Poljudu, uz već najavljenu izgradnju kampa u Stobreču.