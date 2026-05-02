Klub iz mjesta veličine Makarske na korak od Bundeslige: Pišu nevjerojatnu priču

Utakmica se igra na rasprodanoj Ursapharm Areni, kapaciteta 9307 mjesta. Sama brojka možda ne impresionira, no kontekst je ono što ovu priču čini posebnom. Općina Spiesen-Elversberg, iz koje dolazi klub, ima tek oko 13.000 stanovnika – otprilike kao Makarska, Rovinj ili Ivanić-Grad.

Ako uspiju izboriti plasman, postat će najmanja općina koja je ikad imala njemačkog prvoligaša, nadmašivši Unterhaching s oko 26.000 stanovnika. Često se spominje i Hoffenheim, no taj je klub registriran u Sinsheimu koji ima oko 36.000 stanovnika, prenosi Index.

Na pragu povijesnog uspjeha

Elversberg, osnovan 1907. godine, igra tek treću drugoligašku sezonu u povijesti, a sada je nadomak nevjerojatnog uspjeha.

Momčad ove sezone vodi Vincent Wagner, koji je stigao nakon što je prošla završila na bolan način. Elversberg je tada bio treći, ali je u doigravanju za Bundesligu ispao od Heidenheima.

Nakon 2:2 u gostima, uzvrat je završio 1:1, a Heidenheim je gol za ostanak u eliti zabio u petoj minuti sudačke nadoknade. Time je završila i sedmogodišnja era trenera Horsta Steffena, koji je otišao u Werder, dok je uprava dovođenjem Wagnera iz Hoffenheima očito povukla pravi potez.

Derbi koji može odlučiti sezonu

Uoči ključnog dvoboja protiv Paderborna, Wagner ističe kvalitetu suparnika.

“Radujemo se utakmici s Paderbornom. Imaju dobre igrače i kvalitetan stručni stožer, momčad im je stabilna i očekujem dvoboj ravnopravnih suparnika”, rekao je.

Ipak, vjeruje u svoju momčad i domaći teren.

“Paderborn dolazi po pobjedu, ali ovo je naš teren. Trebat će nam vrhunska partija i malo sreće, no vjerujem da imamo sve za takav pothvat”, dodao je.

Put do cilja dodatno otežava činjenica da je klub ove zime prodao najboljeg strijelca Younesa Ebnoutaliba, koji je za osam milijuna eura otišao u Eintracht Frankfurt. I dalje je vodeći strijelac momčadi s 12 pogodaka.

Ako u nedjelju svladaju Paderborn, nogometno čudo iz mjesta veličine Makarske moglo bi postati stvarnost. Utakmica počinje u 13:30.