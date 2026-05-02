U ovom gradu vlasnici pasa moraju ispirati urin ili plaćaju do 500 eura kazne

Vlasnici pasa u talijanskom lučkom gradu Livornu morat će ubuduće ispirati urin svojih ljubimaca s javnih površina ili će se suočiti s kaznama koje dosežu i do 500 eura. Mjeru je uveo gradonačelnik Luca Salvetti nakon brojnih pritužbi građana na neugodne mirise, osobito u parkovima i na dječjim igralištima, piše The Guardian.

Prema novoj uredbi, šetači pasa obvezni su sa sobom nositi bočice s vodom ili prskalice kako bi isprali pločnike, klupe, ali i kotače parkiranih automobila i skutera. Uz to, psima je zabranjeno mokriti u blizini ulaza i prozora, posebno ispred trgovina, ureda i stambenih zgrada.

Iz gradske uprave poručuju kako su javni prostori zajedničko dobro koje treba štititi radi očuvanja higijene, pristojnosti i kvalitete života. Odluka je donesena nakon brojnih prijava građana koji su upozoravali na probleme uzrokovane psećim urinom, a dodatni razlog je i porast broja kućnih ljubimaca u gradu.

Nova pravila primjenjivat će se na sve koji šeću pse, bilo da je riječ o vlasnicima ili osobama koje ih čuvaju. Na snazi će biti od 20. svibnja do 31. listopada, razdoblja koje se smatra najkritičnijim zbog visokih temperatura i manjka oborina. Kazne za prekršitelje kretat će se od 25 do 500 eura.

U Livornu već postoje slične obveze vezane uz pseći izmet, pa su vlasnici dužni nositi pribor za njegovo skupljanje. Komunalni redari moći će provoditi nasumične kontrole kako bi provjerili pridržavaju li se šetači novih pravila.

Problem psećeg otpada nije nov u Italiji. U rujnu prošle godine vlasti u Bolzanu izazvale su polemike prijedlogom uvođenja poreza na pse, koji je uključivao naplatu od 1,50 eura po noćenju za pse turista te 100 eura godišnje za stanovnike. Prikupljena sredstva trebala su biti usmjerena na čišćenje ulica, no prijedlog je naišao na otpor udruga za zaštitu životinja.