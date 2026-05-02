Požar u dolini Neretve: Zapalila se trska u Momićima, stigla i autocisterna

U mjestu Momići jučer je izbio požar trske, a zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca spriječeno je njegovo širenje na okolno područje.

Kako su izvijestili iz DVD-a Kula Norinska, dojava o požaru zaprimljena je u 14:52, nakon čega su vatrogasci odmah izašli na teren. Iako su uspjeli staviti požar pod kontrolu i spriječiti veću štetu, trska i rad mještana nisu se uspjeli spasiti.

Na intervenciji je sudjelovalo 12 vatrogasaca DVD-a Kula Norinska s dva vozila. S obzirom na potrebu za dodatnim količinama vode, s mjesta događaja zatražena je i pomoć autocisterne Javne vatrogasne postrojbe Metković.

Na teren su potom izašla još dva vatrogasca s autocisternom te pomogli u gašenju požara, na čemu su im kolege iz Kule Norinske uputili zahvalu.

Uzrok požara zasad nije poznat.