Bizarna nesreća: Lik se pijan zabio u stado ovaca i usmrtio ih 20

U nesvakidašnjoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila u Baranji, pijani vozač automobilom je naletio na stado ovaca i usmrtio njih dvadeset. U nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, dok je na vozilu nastala materijalna šteta, izvijestila je osječko-baranjska policija.

Prometna nesreća dogodila se oko 17 sati na nerazvrstanoj cesti u blizini Jagodnjaka. Očevidom policijskih službenika iz Belog Manastira utvrđeno je da se 51-godišnji vozač osobnog automobila osječkih registarskih oznaka kretao vodoobrambenim nasipom.

Brzinu kretanja nije prilagodio stanju i uvjetima na cesti, zbog čega nije uspio pravodobno zaustaviti vozilo te je udario u stado ovaca koje je 54-godišnji vlasnik u tom trenutku vodio na ispašu.

Na mjestu događaja vozaču je alkotestiranjem utvrđena koncentracija alkohola u krvi od 1,30 promila, nakon čega je zadržan u policijskim prostorijama do otriježnjenja.

Zbog izazivanja prometne nesreće izrečena mu je novčana kazna od 130 eura. Protiv njega slijedi i prekršajni nalog zbog vožnje pod utjecajem alkohola, koji uključuje dodatnu kaznu od 660 eura, zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od dva mjeseca te upis četiri negativna prekršajna boda po pravomoćnosti odluke.