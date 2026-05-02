Victoria objavila sliku Davida Beckhama u Speedo gaćicama, trebate je vidjeti

Victoria Beckham obilježila je 51. rođendan supruga Davida objavom fotografije koja je odmah privukla pažnju. Bivši nogometaš pozirao je u crvenim Speedo kupaćim gaćicama, pokazujući isklesanu formu i brojne tetovaže.

Uz tu objavu, Victoria je podijelila i simpatičnu fotografiju Davida iz djetinjstva s nogometnom loptom, kao i nekoliko njihovih zajedničkih, romantičnih trenutaka.

„Ti si naš svijet, naše sve. Toliko te volimo! Sretan rođendan najboljem suprugu, tati, sinu, bratu i prijatelju. Najljubaznija si i najvelikodušnija duša“, napisala je u emotivnoj čestitki.

Dirljivu poruku objavio je i njihov sin Romeo, koji je uz fotografije iz djetinjstva poručio: „Sretan rođendan, tata, puno te volim“ i nazvao ga „najboljim prijateljem“.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Proslava je započela u petak navečer večerom u londonskom hotelu The Dorchester, gdje se okupila uža obitelj. Među uzvanicima su bili Davidovi roditelji, sestre te Victorijini roditelji. Njihova djeca nisu bila prisutna, a ne očekuje se ni dolazak najstarijeg sina Brooklyna i njegove supruge Nicole Peltz.

Naime, rođendan dolazi u trenutku kada obitelj prolazi kroz zategnute odnose. Sukob s Brooklynom traje već godinu dana, otkako su on i supruga ignorirali proslavu Davidova 50. rođendana. Od tada, prema pisanju stranih medija, nisu u kontaktu.

Victoria se nedavno u intervjuu osvrnula na izazovno razdoblje, istaknuvši da se ona i David oslanjaju jedno na drugo. „Uvijek ćemo štititi svoju djecu. Puno se smijemo i podržavamo jedno drugo u svemu“, poručila je.

Brooklyn je ranije javno optužio roditelje da su ga kontrolirali veći dio života te je poručio da se ne planira pomiriti, a obitelj se od tada nije ponovno okupila.