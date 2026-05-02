Slatcrofst: Splitski kvizaši zablistali na Ribafishevom kvizu

Prvi dan 2. SlatCroFesta by Slatkopedija završen je u znaku eno-gastro pitalica. Bloger i kvizaš Domagoj Jakopović Ribafish provjerio je znanje splitskih (i ne samo splitskih) zaljubljenika u pub kvizove o onome što život znači: hrani, vinima, slasticama...

Kavana Central u hotelu Santa Lucia na splitskoj Pjaci okupila je četrdesetak hrabrih koji su se odvažili izložiti se Ribafishovim kviz-zamkama, pazilo se i dogovaralo u ekipama o svakom odgovoru, poneki su se znali i uistinu zaigrati odgovorima. No, znanja nije manjkalo na klasične A-B-C pitalice, asocijacije i druge varijacije kviz zabave. Na kraju je slatkim paketom od organizatora SlatCroFesta by Slatkopedija kao najbolja nagrađena ekipa koja je nastupala pod imenom Roger Milla.

Nakon otvaranja u petak, SlatCroFest by Slatkopedija nastavlja se u subotu vrlo bogatim programom. U središnjoj dvorani Dioklecijanovih podruma nastavlja se prodajni sajam s proizvodima 15 izlagača iz cijele Hrvatske koji nude čokolade, tradicionalne korčulanske i istarske kolače, paprenjake s otisnutim umjetničkim djelima, namaze, med, likere, keramiku, kavu... Također, može se i razgledati izložbu „Slatko o' Meštrovića“, postavljenu u suradnji s Muzejima Ivana Meštrovića, a za cijelog trajanja festivala u konobi Dujkin dvor kolač dana je koh od limuna kakvog je Olga Meštrović pripremala obitelji velikog kipara.

Osim prodajnog sajma i izložbe subota donosi i druge važne i zanimljive programe. Od 11 do 18 sati u Staroj gradskoj vijećnici na Narodnom trgu održat će se poslovna konferenciju pod sponzorstvom Kul IN-a s predavačima koji će posjetitelje, najvećim dijelom profesionalce iz "slatke" branše, upoznati s temama u rasponu od edukacija i gastro novinarstva, preko očuvanja tradicije i izgradnje brendova do poduke kako kušati čokoladu kao profesionalac.

Splićani i njihovi gosti mogu posjetiti i nekoliko radionica. Prvo će od 11 do 12:30 na Prokurativama pod vodstvom Eni Đorđević i pod "patronatom" Dolcele moći naučiti sve o modernoj verziji knedle. Djeca će doći na svoje od 16 sati, kad će pod vodstvom Veronike Gromski i brenda Sve i svašta učiti oslikavati medenjake, a na istom će mjestu od 18 sati Jozefina Birindžić pokazati kako se rade savršene kroštule, jedna od najpopularnijih dalmatinskih (pa i šire) slastica. U međuvremenu, u Turističko-ugostiteljskoj školi od 15 sati na radionici za profesionalce Martina Marton Fazlić govorit će o modernoj interpretaciji tradicionalne slastice kontinentalne Hrvatske.