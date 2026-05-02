Zaboravite dvadesete: Istraživanje otkrilo u kojoj dobi smo najsretniji

Uvriježeno je mišljenje da život doseže vrhunac u dvadesetima, nakon čega slijedi postupni pad. No, nova znanstvena saznanja dovode takav narativ u pitanje. Prema istraživanju, vrhunac zdravlja i sreće zapravo dostižemo u 47. godini, što bi moglo promijeniti pogled na starenje kod mnogih koji s nelagodom razmišljaju o četrdesetima. Čini se da najbolje tek dolazi.

Studija koju je naručio brend za dentalno zdravlje TePe obuhvatila je 2000 Britanaca koji su odgovarali na pitanje kada, po njihovu mišljenju, zdravlje i sreća dosežu vrhunac. Rezultati upućuju na kasne četrdesete kao razdoblje najvećeg zadovoljstva.

Miranda Pascucci, voditeljica kliničke edukacije u TePeu, za Daily Mail je objasnila da je ključ u promjeni pristupa zdravlju. Umjesto usmjerenosti na izgled, ljudi u četrdesetima sve više pažnje posvećuju tome kako se osjećaju i kako im tijelo funkcionira.

„S godinama mnogi počinju shvaćati da zdravlje nije samo ono što se vidi izvana. Važno je kako se osjećate i koliko vam tijelo dobro funkcionira“, rekla je.

Gotovo polovica ispitanika starijih od 40 godina navodi da u kasnijoj dobi bolje razumiju svoje tijelo, što pozitivno utječe na samopouzdanje. Ljudi postaju svjesniji vlastite dobrobiti, češće biraju kvalitetniju prehranu i rjeđe pretjeruju s izlascima.

Više od četvrtine ispitanika priznalo je da piju i izlaze znatno manje nego u dvadesetima i tridesetima. Zamjena kasnih izlazaka i neredovitih obroka ranijim odlaskom na spavanje i uravnoteženijom prehranom očito donosi rezultate. Oko 35 posto ispitanika navodi da ih manje brine tuđe mišljenje, dok se više fokusiraju na vlastito zdravlje. Dodatno, 26 posto ističe da ih održavanje tempa s djecom ili unucima potiče na aktivniji život.

Sve to kasne četrdesete čini manje kriznim razdobljem, a više vremenom osobnog procvata.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da briga o zdravlju ne smije čekati. Drugo istraživanje, također provedeno na 2000 Britanaca, pokazalo je da se ljudi danas „starima“ smatraju tek od 69. godine, što je pomak u odnosu na ranije procjene od 62 godine.

Zdravstvena trenerica Donna Bartoli ističe da pomicanje granice starosti ne znači i odgađanje zdravih navika.

„Ako je 69 doista nova ‘starost’, pravo vrijeme za brigu o zdravlju nije kasnije, nego sada“, poručila je.