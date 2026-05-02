Mladi talent odbio Austriju i izabrao BiH, odluka izazvala burne reakcije

Ermin Mahmić, 21-godišnji vezni igrač češkog Slovana iz Libereca, u budućnosti će nastupati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Potvrdio je to direktor reprezentacije Emir Spahić. Mahmićeva tržišna vrijednost procjenjuje se na 2,5 milijuna eura, a riječ je o igraču koji može pokrivati više pozicija u veznom redu.

Rođen u okolici Linza, Mahmić je prošao omladinske škole bečkog Rapida i LASK-a, a u Slovan je stigao prošlog ljeta iz austrijskog Lafnitza. Tijekom karijere nastupao je za austrijske U-17 i U-21 selekcije, ali i za U-19 reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Kada je došlo vrijeme odluke o seniorskoj reprezentaciji, odabrao je BiH.

FIFA je već potvrdila promjenu njegovog sportskog državljanstva, čime su uklonjene sve prepreke za njegov nastup u dresu bosanskohercegovačke reprezentacije.

Njegova odluka izazvala je brojne reakcije u Austriji, gdje dio javnosti nije zadovoljan takvim raspletom. Mahmićev potez dolazi nedugo nakon što je napadač Sturma Leon Grgić također odlučio promijeniti reprezentaciju i zaigrati za hrvatsku U-21 selekciju.

Na društvenim mrežama pojavili su se komentari poput “Prvo Hrvatska, a sada Bosna i Hercegovina”, kojima se izražava nezadovoljstvo zbog gubitka talentiranih igrača. Pojedini navijači strahuju da bi se slični odlasci mogli nastaviti, s obzirom na velik broj mladih nogometaša u Austriji koji imaju podrijetlo iz balkanskih zemalja.

“Loše vijesti. S Erminom Mahmićem Austrijski nogometni savez gubi još jednog U-21 reprezentativca vrijednog milijune. Prije nekoliko mjeseci otišao je i Leon Grgić”, navodi se u jednoj od objava na društvenim mrežama.